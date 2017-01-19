КАРАВАЕВ: «Тренеры поблагодарили и сказали, что я хорошо сыграл»

© fenerbahce.org. Александр Караваев

Полузащитник «Фенербахче» Александр Караваев поделился эмоциями после первого забитого мяча в официальном матче за стамбульский клуб.

«Был обычный эпизод. Атака через мой фланг не получилась – перешли на другой. Тренеры постоянно требуют, чтобы замыкали фланговые передачи на дальней штанге – что я и сделал. Плюс Мирослав Стох очень хорошо подал, осталось только замкнуть.

Мы на эту игру ездили не основным составом: было много игроков дублирующего состава; те, кто получает мало игровой практики… Поэтому поздравила еще не вся команда. Но первые поздравили родные, друзья, близкие. Много поздравлений. Видно, что все следят, говорят слова напутствия, что сделал большой шаг вперед, все рады и желают, чтобы все здесь получилось.

Тренеры поблагодарили и сказали, что я молодец, хорошо сыграл. Но ничего более, идем дальше, потому что у нас очень важная игра в воскресенье», - сказал Караваев.

В воскресение, 22 января, «Фенербахче» встретится с лидером чемпионата Турции – «Истанбул Башакшехиром».

Источник — ТК Футбол

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