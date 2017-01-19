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Днепр обыграл Шамкир в спарринге на сборах

Команда Михайленко разобралась с командой из Азербайджана

  • 19.01.2017 18:34
  • 474 просмотров
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр

«Днепр» открыл программу спаррингов на турецких сборах. Первым соперником днепрян стал азербайджанский «Шамкир».

«Днепр» - «Шамкир» 2:0
Голы: Кочергин, Когут

«Днепр» (1-й тайм): Лунин, Адамюк, Гоменко, Полевой, Кочергин, Баланюк, Чеберко, Сваток, Сафронов, Нагиев, Лунев
«Днепр» (2-й тайм): Баштаненко, Влад, Довбик, Лучкевич, Чеберячко, Когут, Хочбаров, Лопыренок, Кожушко, Сухарь, Вакулко

Источник — Sport.ua

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