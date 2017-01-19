ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ: «С нами работают легионеры из Франции и Бразилии»

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Вчора з’явилася інформація, про те, що львівські «Карпати» програли Спортивний арбітражний суд в Лозані і зобов’язані сплатити за трансфер Еріка Перейри де Олівейри 750 тисяч євро бразильському клубу «Атлетіко Метрополітано». Журналіст FootBoom звернувся за коментарем до генерального директора «Карпат» Юрія Дячука-Ставицького.



- Мені поки що нічого невідомо з цього приводу. Юристи «Карпат» нічого з цього приводу не говорили. Наразі я не в курсі справи.



- По нашій інформації, в стані «зелено-білих» тренується французький захисник Мамаду Вага. Чи можете ви це підтвердити?

- В «Карпатах» перебуває декілька футболістів на перегляді, але поки що їх прізвища ми не афішуємо, адже контракти з ними ще не підписані. Є у нас чотири потенційні новачки які тренуються з командою: з Бразилії, Франції, але поки що ми про них нічого не будемо говорити.



- Чи відповідає дійсності інформація, що нібито за трансфер Бланко Лещука «Карпати» отримали 400 тисяч євро?

- Вибачте, але справа в тому, що ця інформація є комерційною таємницею за скільки «Карпати» продали Бланко – чи за мільйон, чи за два, чи за 500 тисяч. Тому я не маю права про це говорити. Трансферні контракти великі, тому там є багато різних пунктів. Про всі говорити немає сенсу.



- Які позиції львівського клубу потребують посилення?

- Підсилення потребують всі позиції. Виокремлю центр захисту і напад. У нас є проблеми, тому ми і взяли на перегляд декілька футболістів. Ще дехто повинен приїхати на перегляд. Ми шукаємо кваліфікованих виконавців і працюємо над цим питанням щодо доукомплектації команди.



- Враховуючи те, що лідер атак «зелено-білих» Бланко Лещук перейшов у «Шахтар», чи є вже на приміті у селекційної служби нападник? Можливо, «Карпати» «ведуть» форварда?

- Є пару чоловік, які працюють з командою, але, знову ж таки, я не буду називати їх прізвищ. Адже невідомо чи підійдуть вони головному тренерові чи ні. Ось коли приїдуть з першого збору, тоді і будемо говорити.



- «Карпати» будуть грати на «Арені Львів» чи повернуться на «Україну»?

- «Карпати» будуть виступати на «Арені Львів».

Источник — Footboom

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