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Бывший нападающий Динамо Дуду получил вызов в сборную Бразилии

25 января матч памяти по погибшим игрокам «Шапекоэнсе»

  • 19.01.2017 17:48
  • 1143 просмотров
  • 1 комментария
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Lance!
© Lance!

Экс-нападающий «Динамо» Дуду вызван в сборную Бразилии.

Бразильцы проведут товарищеский матч против команды Колумбии. Матч будет посвящен памяти разбившимся в авиакатастрофе игрокам «Шапекоэнсе».

Поединок состоится 25 января.

Отметим, что Дуду стал чемпионом Бразилии в составе «Палмейраса».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    hoffenheim
      hoffenheim, 19.01.2017 18:10
    -5
    может Динамо играет в Футбольный менеджер "наоборот"? отпускает перспективных, подписывает всякую ересь, покупает дороже, продает дешевле... Динамо такой себе антиеврей)
    P.S. болею за Динамо
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