Бывший нападающий Динамо Дуду получил вызов в сборную Бразилии

Экс-нападающий «Динамо» Дуду вызван в сборную Бразилии.
Бразильцы проведут товарищеский матч против команды Колумбии. Матч будет посвящен памяти разбившимся в авиакатастрофе игрокам «Шапекоэнсе».
Поединок состоится 25 января.
Отметим, что Дуду стал чемпионом Бразилии в составе «Палмейраса».
Источник — Sport.ua
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P.S. болею за Динамо
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