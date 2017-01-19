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ОФИЦИАЛЬНО: Евгений Макаренко больше не игрок Динамо

Столичный клуб попрощался со своим защитником

  • 19.01.2017 17:11
  • 1103 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФК Динамо
© ФК Динамо

В конце декабря 2016 года подошел к концу контракт защитника Евгения Макаренко с ФК «Динамо» (Киев).

Футболист является воспитанником «Динамо». После выступлений в сезоне 2012/2013 в аренде в составе ужгородской «Говерлы», вернулся в Киев и дебютировал в основной команде клуба 18 августа 2013 года, выйдя на поле в домашнем матче чемпионата Украины против симферопольской «Таврии» (2:0).

С того времени провел за «Динамо» во всех турнирах (чемпионат, Кубок, Суперкубок, еврокубки) 61 матч, отличившись двумя забитыми мячами. Также имеет в своем активе три матча в составе национальной сборной Украины. Дважды стал чемпионом Украины (2015, 2016 гг.), дважды выиграл Кубок Украины (2014, 2015 гг).

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 19.01.2017 17:13
    +7
    уже в сотий раз ця сенсація
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    jekavayp
      jekavayp, 19.01.2017 17:15
    0
    Спаисбо Жеке за все, и удачи
    Неоднозначное расставание конечно, но некоторые уж слишком сгущают краски, по этому поводу
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    Am-Shegar
      Am-Shegar, 19.01.2017 17:23
    +1
    Вот пожалуйста, игрок сказал, игрок сделал. А Андрюха Ярмоленко взял и подписал новый контракт, тем самым подписал себе пожизненное заключение в Динамо. И Игорь Михайлович отобьёт всех покупателей, потому как Ярмоленко недавно сказал, пусть покупатели обращаются к президенту.
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    Reese
    online
      Reese, 19.01.2017 17:32
    +1
    Кого кого, а Макаренка не пробачу вам ніколи Тео просрали, тепер ще і Макар Геніальна політика клуба
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    zhyr
    online
      zhyr, 19.01.2017 17:40
    0
    поки він не підпише контракт з іншим клуб - не факт
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