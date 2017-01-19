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Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Критика? Грязь льют люди, которым делать нечего»

Нападающий «Карабюкспора» поделился впечатлениями от своей жизни и карьере в Турции

  • 19.01.2017 17:06
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telegraf.com. Евгений Селезнев
© telegraf.com. Евгений Селезнев

Нападающий «Карабюкспора» Евгений Селезнев поделился впечатлениями от своей жизни и карьере в Турции.

– Все супер! И тренер, и команда, и атмосфера. Сказочно. Пока не пожалел, что сюда приехал. Надеюсь, что и не пожалею.

– С безопасностью все нормально?
– У меня в городе спокойно. Как говорится, все под контролем.

Ко всему привык, все классно. Собираюсь вот нанять тренера по боксу.

– Зачем? Не хватает агрессии?
– Ну, надо же чем-то заниматься, помимо футбола.

– А почему именно боксом?
– А почему нет? Я еще в хоккей играю, но его здесь нет. Поэтому буду боксировать. Сейчас надо устроить быт, еще немного оглядеться. После чего пойду в зал.

– Кто из знакомых футболистов лучше всех боксирует?
– Вова Езерский (бывший игрок сборной Украины, «Днепра», «Шахтера». – Прим. «СЭ»). Он в детстве боксом занимался. И зачем только в футбол пошел? Играли с ним вместе, потом он тренером у меня был в «Днепре». Но я с ним не боксировал.

– В Турции говорите по-английски?
– Пытаюсь. Пока неплохо получается, вроде.

– Знаю, вы читаете биографию Златана Ибрагимовича на английском. Много страниц уже осилили?
– Пытаюсь читать. Не все понимаю, но учусь. Сколько страниц? Кажется, страниц пятьдесят.

– И почти все поняли?
– Ну как сказать. Мне приходится перечитывать каждую страницу по несколько раз. Перевести что-то, выучить. Это небыстрый процесс.

– Вам эту книгу, кстати, не сам Златан подарил, с которым вы встретились в августе?
– А, это когда мы со Смолом с ним пересеклись? Да не, не он. Хотя пообщались отлично. Ибрагимович – вообще первый игрок, с кем я поменялся футболками в матчах за сборную.

– С кем он попросил сфоткаться – с вами или со Смоловым?
– С обоими! Ибра такой подходит и говорит: «Смол, Селя, можно с вами сфотографироваться?» Ну как мы могли отказать!

К критикам нужно относиться спокойно. Грязь льют люди, которым нефиг делать. Реально – вот нечего делать чуваку. Он сидит, пьет пиво, жрет чипсы и думает: «А дай-ка я сейчас вот этого игрока приложу в комментариях». И понеслось… Еще пива накатит – снова какую-нибудь гадость напишет.

– Помимо Турции зимой у вас были другие варианты?
– Да, но я их даже не рассматривал.

– Почему?
– Просто люди из «Карабюкспора» прилетели ко мне домой, уделили мне такое внимание, проявили уважение. Привезли контракт, условия меня устроили. Все отлично. Как я мог им отказать? Такое отношение дорогого стоит.

– А вы со стула не упали, узнав, сколько Витсель будет получать в Китае? Вы же тоже могли туда уехать прошлой зимой.
– Нет, я обычно ровно сижу. Да, вариант был. Но я хочу еще поиграть в футбол, а потом посмотрим.

– То есть еще уедете?
– Почему нет? Но на сегодняшний момент хочу еще года три поиграть на хорошем уровне.

Просто в «Шахтере» у меня далеко не все сложилось с новым тренером. И тут возник вариант с Турцией. Прилетели люди и сказали: «Вот тебе контракт, хочешь – помоги нам». И я согласился.

– После неудачного опыта в «Кубани» в российский чемпионат вас, наверное, больше не тянет?
– А почему тот опыт был неудачный?

– А разве нет?
– Для кого неудачный? У меня все нормально было.

– Но расставание получилось некрасивым.
– Это не мои проблемы. Думаю, никто обо мне ничего плохого сказать не может. Играл, старался. Страшный сон? Так тоже говорить нельзя. Я пожелал команде удачи. Зла не держу, мне все выплатили. Там неплохие болельщики, хорошие ребята. Я до сих пор с Павликом (Павлюченко. – Прим. «СЭ») общаюсь. Провел несколько месяцев в «Кубани», но больше уже там находиться было нельзя.

– Это правда, что один из руководителей клуба обвинил вас в сдаче матча с «Мордовией»?
– Писали такое. Но вы можете поверить в то, что я сдал игру? Я такими вещами никогда не занимался!

– Но обвинение такое в вашу сторону тогда последовало?
– Ой, да я не хочу этой темы касаться. Кто там что говорил… Я же давно в «Кубани» не играю.

– Самое яркое воспоминание о времени, проведенном в РФПЛ?
– «Зениту» забил.

– «Кубань» тогда, правда, уступила – 1:4.
– После моего гола стало 1:1. Забил три мяча в восьми матчах. Наверное, неплохой результат.

– Ваш партнер по «Шахтеру» Луис Адриано теперь в «Спартаке». Получится у него?
– Время покажет. Он хороший игрок. Просто так люди не берут Кубок УЕФА, не выступают в таком клубе, как «Шахтер», не забивают столько мячей. Правильно? Просто так в «Милан» людей не зовут.

– Но вот в «Милане» у него как раз не задалось.
– Так бывает. Это футбол. Я два раза в «Шахтере» играл, а на третий не получилось. И что – крест на мне теперь ставить? Всякое случается.

– Тяжело было бороться с Адриано за место в составе?
– Ну как сложно? Мы не боролись, а работали ради общего дела. В первый сезон завоевали Кубок УЕФА, во второй – выиграли чемпионат, Кубок, Суперкубок, а я еще стал лучшим бомбардиром первенства.

– А что он за человек? С ним просто найти общий язык?
– Да нормальный человек. Но я больше дружил с другими бразильцами. С Жадсоном. Он веселый. А Адриано поспокойнее. А заиграет ли он в России, это вам только Нострадамус об этом скажет – звоните ему.

– Рана после чемпионата Европы затянулась?
– Ой, это очень плохая история. Давайте не будем.

– И все-таки – кто сыграл во Франции хуже – Россия или Украина?
– А какая разница? Вылетели-то обе. По качеству игры? И мы, и вы провели по три матча. Как ни крути, а главное тут количество матчей…

– Ставите перед собой цель сыграть на чемпионате мира-2018?
– Я же максималист. Приложу все усилия, чтобы сыграть на ближайшем ЧМ.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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