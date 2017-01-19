Оренбург подписал экс-игрока Зари Сивакова

ФК «Оренбург» подписал контракт с защитником Михаилом Сиваковым.
Михаил Сиваков 1988 г.р. (Беларусь)
Выступал за: БАТЭ (Борисов, Беларусь), Габала (Габала, Азербайджан), Гомель (Гомель, Беларусь), Зюлте-Варегем (Варегем, Бельгия), Висла (Краков, Польша), Кальяри (Кальяри, Италия), Пьяченца (Пьяченца, Италия), Черноморец (Одесса, Украина), Заря (Луганск, Украина). Член сборной Беларуси. Участник Лиги Чемпионов в составе БАТЭ.
Четырехкратный Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе БАТЭ. Чемпион Польши в составе «Вислы».
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На следующий год Оренбург кандидат на первую лигу.
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