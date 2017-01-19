Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Оренбург подписал экс-игрока Зари Сивакова

Белорусский защитник отправился в РПЛ

  • 19.01.2017 16:42
  • 467 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Оренбург
© ФК Оренбург

ФК «Оренбург» подписал контракт с защитником Михаилом Сиваковым.

Михаил Сиваков 1988 г.р. (Беларусь)

Выступал за: БАТЭ (Борисов, Беларусь), Габала (Габала, Азербайджан), Гомель (Гомель, Беларусь), Зюлте-Варегем (Варегем, Бельгия), Висла (Краков, Польша), Кальяри (Кальяри, Италия), Пьяченца (Пьяченца, Италия), Черноморец (Одесса, Украина), Заря (Луганск, Украина). Член сборной Беларуси. Участник Лиги Чемпионов в составе БАТЭ.

Четырехкратный Чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе БАТЭ. Чемпион Польши в составе «Вислы».

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 19.01.2017 17:10
    0
    Пішов на підвищення В наступному сезоні буде буцатиМячик не на груповійСтадії Ліги Европи, а десь під тамбовом
    Ссылка
    Rustam OldBoy
      Rustam OldBoy, 19.01.2017 17:13
    0
    наплачуть вони іще з цим бокопором
    Ссылка
    odiniznashix
      odiniznashix, 19.01.2017 17:28
    0
    Даже странно, чем они его так прельстили.
    На следующий год Оренбург кандидат на первую лигу.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.