Евгений Ткачук отправился на просмотр в Анжи

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C «Анжи» на сборе в Турции находится украинский защитник Евгений Ткачук.



25-летний футболист — воспитанник запорожского «Металлурга», также он выступал за «Шахтер-3», «Ворсклу», а нынешний сезон начинал в луганской «Заре». В 2014 году Ткачук вызывался в сборную Украины.



Добавим, что пока «Анжи» определился с тремя новичками: защитником «Тосно» Гурамом Тетрашвили, его коллегой по амплуа Асланом Дудиевым из «Томи» и хавбеком «СКА-Хабаровска» Адланом Кацаевым, правами на которого владеет «Терек». С первым контракт уже оформлен, с двумя другими соглашения будут подписаны в ближайшее время.

Источник — Sportbox

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