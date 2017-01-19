Арсенал и Мертезакер продлили сотрудничество

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что капитан команды Пер Мертезакер следующий сезон проведет на «Эмирейтс». Как известно, Мертезакер лишь недавно приступил к тренировкам после тяжелой травмы колена, которую он получил еще во время предсезонной подготовки.

В данный момент 32-летний немец уже не воспринимается игроком стартового состава, что подогревает слухи об уходе Пера из «Арсенала» в это трансферное окно.

Однако на своей пресс-конференции в четверг Венгер подтвердил, что вопрос с будущим Мертезакера уже закрыт — клуб воспользовался своим правом и продлил на 12 месяцев истекавший в конце этого сезона контракт защитника.

«У него в контракте была опция насчет продления, и мы ей воспользовались. Никаких переговоров не велось, мы просто взяли и воспользовались этой опцией».

«Он возобновил тренировки, но пока не с командой — до этого еще две недели. С таким количеством матчей впереди нам важно, чтобы все опытные игроки вернулись в строй, и чтобы каждый был сосредоточен на хорошей игре».

«Теперь мы приближаемся к моменту истины, пять месяцев с января по май все решат. В идеале ты хочешь, чтобы все твои игроки, обладающие большим опытом, были в строю», — цитирует Венгера Sky Sports.

Источник — Fapl.ru

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