Ворскла просматривает Дегтярева

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В составе делегации «Ворсклы», которая сегодня, 19 января, вылетела на тренировочный сбор в Турцию, нашлось место еще одному потенциальному новичку. Как стало известно FootBoom, наставник полтавчан Василий Сачко пригласил на просмотр 23-летнего нападающего «Полтавы» Максима Дегтярева. В этом сезоне талантливый форвард провел за «горожан» 14 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Отметим, что помимо Дегтярева, на сбор с «Ворсклой» полетели еще два игрока «Полтавы» - защитник Богдан Кушниренко и полузащитник Владислав Насибулин.

Источник — Footboom

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