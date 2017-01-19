ФК Полтава арендовал трех игроков Ильичевца

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ФК «Ильичевец» отдал в аренду трех игроков ФК «Полтава». Речь идет о Сергее Приходько, Александре Лучике (на фото) и Иване Янакове. Срок соглашения рассчитан до конца сезона.



Напомним, Приходько и Лучик первую часть сезона провели в ПФК «Сумы» (также на правах аренды). Янаков провел один матч за «Ильичевец» и 11 игр (6 голов) за вторую команду.

Источник — ФК Ильичевец

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