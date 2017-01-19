Экзотическая победа: женская сборная Украины разгромила Мьянму

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19 січня національна жіноча збірна команда України провела свій перший матч на міжнародному турнірі CFA International Women’s Football Tournament, який цими днями проходить у китайському місті Фошань. Суперниками «синьо-жовтих» була команда М’янми, яку наші дівчата розгромили з рахунком 4:0.



Зі стартовим свистком стало зрозуміло, що довгий переліт і акліматизація особливо не вплинула на функціональний стан гравців. Українки відразу заволоділи ініціативою на полі. Вже на 28-й хвилині гри Тетяна Козиренко вдало зіграла на добиванні і вколотила «круглого» в сітку після пострілу Дарії Апанащенко.



На друге взяття воріт довго чекати не довелося: знову капітан нашої збірної Апанащенко розігнала атаку і після прострілу Ольги Овдійчук у штрафний майданчик Ольга Бойченко подвоїла рахунок.



Але на цьому підопічні Володимира Реви не зупинилися і ще в першому таймі зняли всі питання стосовно переможця зустрічі. У компенсований арбітром час дубль на свій рахунок записала Козиренко, яка після розіграшу кутового виграла боротьбу на «другому поверсі» у захисників та пробила воротаря суперників.



У другій половині гри наші дівчата збавили обертів, чим одного разу не скористались гравці команди М’янми, але голкіпер збірної України Ірина Зварич зуміла парирувати підступний удар суперниці.



У кінцівці зустрічі головний тренер збірної Володимир Рева провів низку замін і одна з них виявилась вдалою. На 93-й Таміла Хіміч, яка змінила Ольгу Овдійчук, з кута штрафного майданчика поцілила у дальній кут і довела рахунок до розгромного – 4:0.



Свій наступний матч на турнірі збірна України проведе у суботу, 21 січня, о 13:35 за київським часом проти команди Тайланду.



CFA International Women’s Football Tournament



М’янма – Україна – 0:4

Голи: Козиренко (28, 45+1), Бойченко (37), Хіміч (90+3)



Україна: Зварич – Корсун (Василюк, 88), Кравець, Басанська (Панцулая, 53), Іванишин, Шматко, Овдійчук (Хіміч, 76), Дятел (Кочнєва, 82), Апанащенко (к), Бойченко (Андрухів, 62), Козиренко (Калініна, 53)

Источник — Федерация футбола Украины

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