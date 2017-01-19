Заря сыграет с Лудогорцем, Астаной и загребским Динамо

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Стали известны соперники луганской «Зари» на учебно-тренировочных сборах команды в Турции. Первый сбор пройдет с 25-го января по 7-е февраля.

29.01. – «Лудогорец» (Болгария). В нынешнем сезоне команда занимает первое место в чемпионате, набрав после 18 игр 47 очков. К слову сказать, с «Лудогорцем» мы уже играли. Было это прошлой зимой. Тогда мы уступили 1:2.

01.02. – ФК «Словацко» (Чехия). Команда из высшей лиги чемпионата Чехии. После 16 туров чехи расположились на 8-м месте с 18-ю очками.

04.02. – «Динамо» (Загреб). Еще один хороший соперник ждет нас на первых сборах. «Динамо» сейчас находится на втором месте в элите чемпионата Хорватии, отставая от «Риеки» на 6 очков. В июне 2015-го мы уже играли с «Динамо». Тогда победителя определить не удалось – 2:2.

06.02. – В этот день соперником луганского клуба станет футбольный клуб «Алмалык» из Узбекистана. Прошедший сезон команда завершила на 13-м месте из 16-ти возможных.

Второй сбор начнется 10-го февраля и завершится 23-го числа. За это время «черно-белые» проведут пять двухсторонних встреч.

12.02. – «Локомотив» (Ташкент). По итогам прошлого сезона «Локомотив» стал чемпионом Узбекистана, опередив на 11 очков «Бунедкор».

14.02. – «Астана» (Казахстан). После 22-х туров высшей лиги чемпионата Казахстана «Астана» идет единоличным лидером, опережая «Кайрат» на 7 очков. С «Астаной» мы играли неоднократно, а именно трижды – один раз мы добыли победу, дважды был зафиксирован ничейный результат.

16.02. – «Шахтер» (Караганда). В этом сезоне команда из Казахстана выступает, мягко говоря, не очень удачно. После 2-х туров предстоящий оппонент расположился на 10-м месте среди 12 команд, набрав в актив всего-навсего 21 очко. С «Шахтером» на сборах мы играли 6 раз. Из них у нас было две победы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.

19.02. – «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь). По итогам высшей лиги чемпионата Беларуси прошлого сезона «Торпедо» заняло 5-е место.

22.02 – «Динамо» (Батуми). «Динамо» из Грузии заняло в 2016-ом году третье место в элите грузинского футбола. Дважды на сборах мы встречались с динамовцами. В обоих случаях команда Юрия Вернидуба победила. Сначала 1:0, а затем 3:0.

Затем, 23-го февраля «Заря» вернется в Украину, а 25-го числа (базовый день) нам предстоит провести домашний матч против киевского «Динамо».

Источник — ФК Заря

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