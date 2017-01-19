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Агент Теодорчика: Мы начали переговоры с Динамо

Польский форвард не собирается возвращаться в столичный клуб

  • 19.01.2017 15:11
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rsca.be. Лукаш Теодорчик
© rsca.be. Лукаш Теодорчик

Агент польского форварда Лукаша Теодорчика Марцин Кубацки подтвердил информацию о том, что «Андерлехт» и «Динамо» уже ведут переговоры о трансфере футболиста.

- Мы начали переговоры, но пока провели только одну встречу. Пока рано говорить о подробностях сделки. Думаю, Тео будет играть в Брюсселе на протяжении многих лет. Что еще может произойти? Если мы не договоримся с «Андерлехтом», а в «Динамо» обратится другой клуб с запросов по Лукашу, то он может рассмотреть их предложение, - сказал Кубацки в интервью SportoweFakty.

Отмечается, что возвращение Теодорчика в «Динамо» выглядит самым маловероятным вариантом.

Источник — Динамомания

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