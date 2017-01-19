Коваленко - лучший футболист Украины U-21 в 2016-м

© ФК Шахтер Донецк. Виктор Коваленко

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-21 с большим отрывом от конкурентов был признан Виктор Коваленко из Шахтера. В финальном раунде голосования, куда попадали только лучшие игроки по итогам месячных опросов, 21-летний полузащитник сборной Украины набрал 381 балл, к которым добавились еще 42 бонусных. В итоге получилось 423.



Из 177 респондентов, среди которых были тренеры, эксперты, журналисты, Коваленко упомянули 146 раз, в том числе 104 — под №1. Всего полузащитник Шахтера набрал 71,75% возможных очков. Это больше, чем у Ивана Ордеца в 2013-м (53,96%) и у Руслана Малиновского в 2014-м (62,09%), но намного меньше, чем у Ивана Петряка в 2015-м (93,5%).



В прошлом году в финальной части участвовала группа футболистов 1995 года рождения, которые имели возможность побороться за звание лучшего игрока Украины U-21 и в 2016-м, но только Эдуард Соболь сумел удержать свой высокий уровень. Год назад он занял 8-е место в финале, сейчас — 4-е. А вот Богдан Сарнавский, Никита Бурда, Орест Кузык и Евгений Чумак по разным причинам в финале-2016 не участвовали — не заслужили.



Вторым в рейтинге оказался еще один полузащитник сборной Украины — перебравшийся по ходу 2016 года из российской Уфы в голландский ПСВ (транзитом через английский Манчестер Сити) Александр Зинченко, который в мае стал самым юным бомбардиром в истории национальной команды.



А за ним довольно плотной группой расположились Артем Беседин, Эдуард Соболь, которые в 2016-м дебютировали в главной сборной страны, а также кандидаты в ее состав — Валерий Лучкевич и Роман Яремчук.



Лучший футболист 2016 года U-21



Футболист Д.р. 1 2 3 Баллы Бонусы Всего



1 Виктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 104 27 15 381 42 423

2 Александр ЗИНЧЕНКО 15.12.1996 24 50 21 193 20 213

3 Артем БЕСЕДИН 31.03.1996 18 24 36 138 15 153

4 Эдуард СОБОЛЬ 20.04.1995 9 27 37 118 27 145

5 Валерий ЛУЧКЕВИЧ 11.01.1996 12 16 29 97 25 122

6 Роман ЯРЕМЧУК 27.11.1995 5 15 17 62 11 73

7 Андрей БОРЯЧУК 23.04.1996 5 14 10 53 8 61

8 Владислав КАБАЕВ 01.09.1995 — 2 3 7 5 12

9 Зураб ОЧИГАВА 18.05.1995 2 3 7 1 8

10 Роман ПИДКИВКА 09.05.1995 — — 4 4 1 5

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ 16.08.1995 — — 1 1 4 5

12 Иван ЗОТЬКО 09.07.1996 — — 1 1 1 2

Источник — Золотой талант Украины

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