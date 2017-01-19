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Шахтер в Испании: тренировки под проливным дождем

Погода в Ла-Манге вносит коррективы в подготовку донецкой команды ко второй части сезона

  • 19.01.2017 14:38
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Испанскую Ла-Мангу, где в эти дни базируется «Шахтер», второй день заливает дождем.

Но и в таких погодных условиях команда не отходит от тренировочного графика. Вчерашний выходной позволил футболистам немного разгрузиться физически и эмоционально, а уже сегодня утром «горняки» провели полтора часа на поле, занимаясь как беговой работой, так и с мячами.

Но на этом сессия закончилась не для всех. Часть игроков отправилась в тренажерный зал, а остальных эта участь ждет после вечерней тренировки.

Источник — ФК Шахтер

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