Шахтер в Испании: тренировки под проливным дождем

Испанскую Ла-Мангу, где в эти дни базируется «Шахтер», второй день заливает дождем.
Но и в таких погодных условиях команда не отходит от тренировочного графика. Вчерашний выходной позволил футболистам немного разгрузиться физически и эмоционально, а уже сегодня утром «горняки» провели полтора часа на поле, занимаясь как беговой работой, так и с мячами.
Но на этом сессия закончилась не для всех. Часть игроков отправилась в тренажерный зал, а остальных эта участь ждет после вечерней тренировки.
Источник — ФК Шахтер
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