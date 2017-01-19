Андрей Воронин возглавил клуб немецкой седьмой лиги

© reviewnews.net. Андрей Воронин

37-летний экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин стал главным тренером немецкого клуба «Бюдерих», выступающего в седьмой по счету лиге Германии (Bezirksliga).

После 19-ти проведенных игр «Бюдерих» с 32 очками в активе занимает 7-е место в своей группе.

Бюдерих – один из районов 55-тысячного города Мербуш, расположенного неподалеку от Дюссельдорфа. Клуб основан в 2002-м году. Стадион «Бюдериха» вмещает 5 тысяч зрителей.

Ранее Андрей Воронин защищал цвета таких немецких клубов, как «Боруссия» Менхенгладбах, «Кельн», «Майнц», «Фортуна», «Герта» и «Байер».

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