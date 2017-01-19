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Андрей Воронин возглавил клуб немецкой седьмой лиги

Украинский специалист назначен главным тренером «Бюдериха»

  • 19.01.2017 14:21
  • 1881 просмотров
  • 5 комментария
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reviewnews.net. Андрей Воронин
© reviewnews.net. Андрей Воронин

37-летний экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин стал главным тренером немецкого клуба «Бюдерих», выступающего в седьмой по счету лиге Германии (Bezirksliga).

После 19-ти проведенных игр «Бюдерих» с 32 очками в активе занимает 7-е место в своей группе.

Бюдерих – один из районов 55-тысячного города Мербуш, расположенного неподалеку от Дюссельдорфа. Клуб основан в 2002-м году. Стадион «Бюдериха» вмещает 5 тысяч зрителей.

Ранее Андрей Воронин защищал цвета таких немецких клубов, как «Боруссия» Менхенгладбах, «Кельн», «Майнц», «Фортуна», «Герта» и «Байер».

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Комментарии
    ding01
      ding01, 19.01.2017 14:45
    +14
    вполне нормально для германии)) вспомнил анекдот о нашем менталитете у нас в стране все хотят сразу делать с милиона два, а при єтом научиться с гривны делать две никто!))успехов Воронину конечно!!!
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    leejohn
    online
    leejohn, 19.01.2017 14:47
    -7
    лучше-б уже в Звезду кировоградскую пришел
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    Alex Wel
      Alex Wel, 19.01.2017 15:05
    -4
    Мда,тренер команды которая играет на первенство района,как по нашему.Да и городок,скажем прямо пгт - по ихнему.
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    Hawkins
      Hawkins, 19.01.2017 15:34
    +4
    В седьмой лиге можно и играющим тренером пошуметь.
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    Aratt
      Aratt, 19.01.2017 15:55
    0
    Седьмая лига? Хм... Даже не знаю с чем у нас сравнить. Это что-то типа: "Парни их нашего двора против их двора"?
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