Полузащитник Шахтера признан лучшим молодым футболистом года в Украине

По итогам 2016 года лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-21 с большим отрывом от конкурентов был признан Виктор Коваленко из Шахтера. В финальном раунде голосования, куда попадали только лучшие игроки по итогам месячных опросов, 21-летний полузащитник сборной Украины набрал 381 балл, к которым добавились еще 42 бонусных. В итоге получилось 423.

Из 177 респондентов, среди которых были тренеры, эксперты, журналисты, Коваленко упомянули 146 раз, в том числе 104 — под №1. Всего полузащитник Шахтера набрал 71,75% возможных очков. Это больше, чем у Ивана Ордеца в 2013-м (53,96%) и у Руслана Малиновского в 2014-м (62,09%), но намного меньше, чем у Ивана Петряка в 2015-м (93,5%).

В прошлом году в финальной части участвовала группа футболистов 1995 года рождения, которые имели возможность побороться за звание лучшего игрока Украины U-21 и в 2016-м, но только Эдуард Соболь сумел удержать свой высокий уровень. Год назад он занял 8-е место в финале, сейчас — 4-е. А вот Богдан Сарнавский, Никита Бурда, Орест Кузык и Евгений Чумак по разным причинам в финале-2016 не участвовали — не заслужили.

Вторым в рейтинге оказался еще один полузащитник сборной Украины — перебравшийся по ходу 2016 года из российской Уфы в голландский ПСВ (транзитом через английский Манчестер Сити) Александр Зинченко, который в мае стал самым юным бомбардиром в истории национальной команды.

А за ним довольно плотной группой расположились Артем Беседин, Эдуард Соболь, которые в 2016-м дебютировали в главной сборной страны, а также кандидаты в ее состав — Валерий Лучкевич и Роман Яремчук.

Источник — Золотой талант Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.