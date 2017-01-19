Игорь СУРКИС: «Этой осенью мы увидели будущее Динамо»

© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис подвел итоги прошлого года.

- Календарный год не совпадает с футбольным. Он останавливает нас на середине пути. Поэтому по-настоящему подвести итоги мы сможем весной, когда завершится футбольный сезон. Сейчас я могу разве что оценить наше выступление в осенней части сезона.

- И какой будет эта оценка?

- Если говорить об исключительно турнирных результатах, то осень 2016-го нам откровенно не удалась. Команда выбыла из Лиги чемпионов и значительно отстала от «Шахтера» в чемпионате Украины. Это надо признать и не пытаться называть черное белым. С другой стороны, неудачи этой осени позволили увидеть все наши ошибки, на которые мы, возможно, не обратили бы внимания, если бы все сложилось успешно. Могло же все быть и не так плохо. Я не назову сейчас ни одного матча, который бы «Динамо» откровенно провалило. Просто во многих случаях нам не повезло, а повезло нашим соперникам. Это касается и чемпионата, и группового турнира Лиги чемпионов. Возможно, нам повезло в прошлом году, когда мы, считаю, вполне прилично сыграли на европейской арене и стали чемпионами Украины. И, возможно, поэтому не сделали вовремя тех выводов, которые должны сделать теперь.

- Что, по вашему мнению, было сделано не так?

- С моей стороны было бы не совсем правильно давать оценку тем или иным решением тренерского штаба или выступлению тех или иных футболистов. Но очевидно, что все они вместе не смогли достичь того уровня игры, который позволил бы нам не надеяться на удачу, а уверенно побеждать всех своих соперников. Анализировать это должен тренерский штаб, и он же должен сделать нужные выводы, чтобы не повторять ошибок этой осенью. Моя задача – обеспечивать полноценное функционирование всех служб футбольного клуба, чтобы все без исключения футболисты и тренеры могли полностью реализовать свои возможности.

- Свою оценку выступлениям «Динамо» дали этой осенью зрители. Трудно вспомнить, когда на матчи команды приходило так мало людей. Как бы вы это прокомментировали?

- Не скажу ничего нового. Понимаю, что зрители идут на стадион, чтобы увидеть футбол высокого уровня. И если их становится меньше, значит, футбол в нашем исполнении многих не устраивает. Это касательно причин, зависящих исключительно от нас. Но есть другие причины. Мы не составляем календарь чемпионата, он определяется жребием. Не думаю, что назначение матча «Динамо» – «Шахтер» на вторую декаду декабря было очень разумным решением. Так же мы не занимаемся организацией поединков, сервисом, безопасностью, которые должны гарантировать другие структуры. Они должны качественно делать свое дело. Хотя это не является оправданием снижения зрительского интереса к матчам «Динамо». Главное – это игра команды, которая должна быть на порядок выше по зрелищности и результативности, чем сейчас. Я уверен, что у нас есть огромная армия болельщиков. И как только мы улучшим свою игру – они обязательно вернутся на трибуны.

- Проще говоря: нужны победы?

- Не просто победы. Нужно, чтобы болельщики чувствовали, что команда играет для них и отдает все силы для победы с первой до последней секунды поединка. Так, как было в прошлом году, когда мы победили английский «Эвертон» со счетом 5:2. Можно и проиграть, как это произошло в упомянутом выше матче против «Шахтера». Но я не думаю, что за такое поражение команде должно быть стыдно. Если «Динамо» и в дальнейшем будет играть так же, победы обязательно придут.

- Победы приносят футболисты. Довольны ли вы игрой тех, кто защищал честь команды этой осенью?

- Если бы я сказал, что доволен, это было бы неправильно. Но, с другой стороны, мы увидели этой осенью будущее «Динамо». И дело не только в успешной игре наших ребят в Юношеской лиге УЕФА, где молодые динамовцы не оставили соперникам никаких шансов. Это произошло не просто так. Весной наши юноши стали чемпионами Украины практически во всех возрастных группах. И победы в международных соревнованиях самого высокого уровня – логическое следствие нашей терпеливой и последовательной работы по воспитанию юных футболистов. Я рад тому, что наши юноши все более громко стучат в двери главной команды. Главное, что мне понравилось, – молодые футболисты уже сегодня борются за место в составе первой команды, выдерживая непростую конкуренцию. Виктор Цыганков на равных конкурирует с игроком сборной Парагвая Дерлисом Гонсалесом, Артем Беседин дышит в спину опытному Жуниору Мораесу. Если такая конкуренция со стороны молодых динамовцев будет на каждой позиции, я спокоен за наше будущее. Очень доволен тем, что динамовская школа стала наконец готовить игроков, которые способны бороться за место в первой команде. Если так пойдет дальше, то мы не будем искать по свету футболистов для усиления «Динамо», а наоборот – селекционеры зарубежных команд будут искать таланты среди молодых динамовцев.

- Но они нам и самим нужны?

- Современный футбол устроен так, что игроки переходят из команды в команду, из страны – в страну. Отпускать футболистов за достойную компенсацию не стесняется ни один клуб, включая такие суперклубы, как «Барселона», «Бавария», «Ювентус»... Мы тоже не откажемся от достойного предложения относительно наших игроков. Летом отпустили Драговича, значительно пополнив клубный бюджет. Будут подобные предложения относительно других игроков – рассмотрим. Главное – футболист должен принести пользу команде и заслужить переход в европейский клуб.

- Не приведет ли это к тому, что «Динамо» со временем станет таким себе «донором», который отдает лучших футболистов и этим ослабляет собственную игру?

- Не буду скрывать: я бы хотел, чтобы все лучшие футболисты играли в составе «Динамо». Но реально ли это в нынешних условиях? Речь даже не о финансовой составляющей, хотя она тоже важна. Лучшие футболисты будут стремиться играть за «Динамо» только тогда, когда у нас будет по-настоящему сильный чемпионат, который не будет уступать чемпионатам ведущих европейских стран. Считаю, что в Украине есть все для того, чтобы наш чемпионат двигался по правильному пути. Но для этого нужно вывести его организацию на качественно новый уровень.

- Способствовала ли этому новая формула чемпионата с 12 командами?

- Эта реформа проводилась не по нашей инициативе. Пока количество болельщиков на трибунах не подтверждает правильность такого решения. Возможно, что-то изменится весной? Думаю, что о формате чемпионата нужно будет говорить ближе к лету, когда мы увидим окончательный результат. Главное – реформы в нашем футболе должны быть плановыми и последовательными, такими, как в еврокубках, когда изменения сначала широко обсуждаются, а затем постепенно внедряются. А не так, что за месяц до нового чемпионата мы не знаем ни количества команд, ни календаря.

- Привлекательности чемпионата вредит и то, что большое количество арендованных футболистов не имеет права играть против «материнских» клубов, что искажает ход турнирной борьбы. Как вы к этому относитесь?

- Разве я утверждаю регламент? Мы готовы бороться при любом регламенте. Позволят играть арендованным – так и будет! Лишь бы все были в равных условиях.

- Несмотря на неудачи этой осени, есть что-то такое, чем 2016 запомнится вам положительно?

- Конечно! В 2016-м мы стали чемпионами Украины и выиграли Суперкубок. Увидели целую группу футболистов, которые готовы стать основой команды в будущем! Запомнится этот год и тем, что именно сейчас завершил феноменальную карьеру Александр Шовковский. Своей игрой, всей своей футбольной жизнью он заслужил наибольшее уважение, которое только может быть, навсегда стал легендой «Динамо», образцом для всех футболистов! Хочу еще раз выразить глубокую благодарность за то, что он сделал для «Динамо» и для всего украинского футбола!

Николай НЕСЕНЮК, журнал «Динамо Киев»

Источник — ФК Динамо Киев

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