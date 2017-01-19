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ОФИЦИАЛЬНО: Сарнавский – игрок Ворсклы

Украинский голкипер продолжит карьеру в полтавском клубе

  • 19.01.2017 14:01
  • 338 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Ворскла. Богдан Сарнавский
© ФК Ворскла. Богдан Сарнавский

Справжній футбольний трансферопад у головному офісі ворсклян сьогодні зранку. Буквально перед відльотом команди до Туреччини продовжив свою співпрацю з клубом нападник Дмитро Хльобас. До нього ж приєднався 21-річний вихованець донецького «Шахтаря» Богдан Сарнавський.

Страж воріт підписав повноцінний півторарічний контракт. Віце-президент «Ворскли» Олег Лисак потиснув руку новобранцеві, а вже за сім хвилин Богдан сидів у автобусі, що відбув до харківського аеропорту.

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    Ihor8
    online
      Ihor8, 19.01.2017 14:35
    0
    Сарнавский это еще тот гуляка, толку с него не будет. Хотя стоит отметить человек он неплохой
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