ОФИЦИАЛЬНО: Сарнавский – игрок Ворсклы

© ФК Ворскла. Богдан Сарнавский

Справжній футбольний трансферопад у головному офісі ворсклян сьогодні зранку. Буквально перед відльотом команди до Туреччини продовжив свою співпрацю з клубом нападник Дмитро Хльобас. До нього ж приєднався 21-річний вихованець донецького «Шахтаря» Богдан Сарнавський.

Страж воріт підписав повноцінний півторарічний контракт. Віце-президент «Ворскли» Олег Лисак потиснув руку новобранцеві, а вже за сім хвилин Богдан сидів у автобусі, що відбув до харківського аеропорту.

Источник — ФК Ворскла

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