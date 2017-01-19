Йожеф САБО: «В сборной должны играть Иваны, а не Марлосы»

Екс-наставник збірної України критикує ідею натуралізації
«Євген Красніков хоче залучити в збірну України бразилійців, - сказав Йожеф Сабо, - Навіщо вони нам потрібні? Нам треба виховувати своїх гравців і забути про бразилійців, нігерійців чи сербів. У збірній повинні грати Івани, Миколи, Василі, а не Марлоси чи Жуніори. Лише тоді уболівальники ходитимуть на футбол. «Йолкі-палкі» - Україна велика держава. Невже ми не можемо обійтися без своїх футболістів. Не треба нам чужоземців! Не треба!»
Источник — ПлюсСпорт
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Благодаря его игре сборная только усилится и будет показывать более качественный футбол. А как раз яркий и качественный футбол приводит болельщиков на стадионы!!
Тоесть когда Шахтер, Металлист или Динамо с этими неграми показывали хороший футбол, то никого это не смущало. А как за сборную заговорили сразу патриотами заделались. Хочет человек играть пусть пробует. Забьет пару тройку голов и полемика таких лжепатриотов сразу поменяется
Благодаря его игре сборная только усилится и будет показывать более качественный футбол. А как раз яркий и качественный футбол приводит болельщиков на стадионы!!
сабо прав...дело не в том мешает или нет ..дело в том что сборная начнет тянуть уже состоявшихся кое-как легионеров в лидирующих клубах упл..а это всего - навсего 2-3 клуба.. но если поразмыслить то наши таланты ничем не хуже..нет , я не говорю сейчас про ярмоленко , ракицкого и т.п.я говорю про молодежь цыганкова яремчука , коваленко , малышева, петряка, и т.д для того чтоб сплотить и собрать хорошую сборную нужно доверять и наигрывать ребят.. так по-моему собираются коллективы уэльса , хорватии , чехии вообщем твердых середняков..так сыгрываются пары шевченко-ребров. а у нас проверили в товарняке на 10 минут до конца.человек ноги размять даже не успевает.и отправляют в глубокий запас..для чего тогда в стране детско-юношеские школы, базы ..для кого ??? ведь можно поехать привезти три самолета беженцев из туниса и заявить их в сборную..а самим на огород картошку капать ..
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