Йожеф САБО: «В сборной должны играть Иваны, а не Марлосы»

© footballua.tv. Йожеф Сабо

Екс-наставник збірної України критикує ідею натуралізації

«Євген Красніков хоче залучити в збірну України бразилійців, - сказав Йожеф Сабо, - Навіщо вони нам потрібні? Нам треба виховувати своїх гравців і забути про бразилійців, нігерійців чи сербів. У збірній повинні грати Івани, Миколи, Василі, а не Марлоси чи Жуніори. Лише тоді уболівальники ходитимуть на футбол. «Йолкі-палкі» - Україна велика держава. Невже ми не можемо обійтися без своїх футболістів. Не треба нам чужоземців! Не треба!»

Источник — ПлюсСпорт

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