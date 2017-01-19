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Йожеф САБО: «В сборной должны играть Иваны, а не Марлосы»

Бывший тренер сборной Украины раскритиковал идею натурализации игроков

  • 19.01.2017 13:53
  • 377 просмотров
  • 11 комментария
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footballua.tv. Йожеф Сабо
© footballua.tv. Йожеф Сабо

Екс-наставник збірної України критикує ідею натуралізації

«Євген Красніков хоче залучити в збірну України бразилійців, - сказав Йожеф Сабо, - Навіщо вони нам потрібні? Нам треба виховувати своїх гравців і забути про бразилійців, нігерійців чи сербів. У збірній повинні грати Івани, Миколи, Василі, а не Марлоси чи Жуніори. Лише тоді уболівальники ходитимуть на футбол. «Йолкі-палкі» - Україна велика держава. Невже ми не можемо обійтися без своїх футболістів. Не треба нам чужоземців! Не треба!»

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    dydyyura
      dydyyura, 19.01.2017 14:05
    -2
    не знаю каким был играком Сабо, но тренер он не кудышный. по меньше бы таких специалистов у нас в стране, футбол бы развивался успешней.
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    rbIKA4
      rbIKA4, 19.01.2017 14:07
    0
    Не понимаю кому помешает Марлос в сборной Украины!?
    Благодаря его игре сборная только усилится и будет показывать более качественный футбол. А как раз яркий и качественный футбол приводит болельщиков на стадионы!!
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    kostyasumy
      kostyasumy, 19.01.2017 14:11
    0
    А как же Девич, Эдмар? Чего же ты тогда молчал?
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    rokkino
    online
    rokkino, 19.01.2017 14:14
    0
    А я поддержал бы его идею.Может сделаем,как Россия лет 5 назад в футзал?Что в сборной 7 негров играло.Бред
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    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 19.01.2017 14:19
    -2
    rokkino, 19.01.2017 14:14
    А я поддержал бы его идею.Может сделаем,как Россия лет 5 назад в футзал?Что в сборной 7 негров играло.Бред

    Тоесть когда Шахтер, Металлист или Динамо с этими неграми показывали хороший футбол, то никого это не смущало. А как за сборную заговорили сразу патриотами заделались. Хочет человек играть пусть пробует. Забьет пару тройку голов и полемика таких лжепатриотов сразу поменяется
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 19.01.2017 14:19
    0
    А хто мішає Івану,Петру і Михасю грати в Збірній? Докажи що ти кращий і місцеТвоє.
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    s88lam
      s88lam, 19.01.2017 14:22
    -2
    Так одни Иваны и играют бестолковые))))))))
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    Jeck
    online
      Jeck, 19.01.2017 14:24
    0
    Для Сабо тільки Петряк, Ордець і Морозюк є гравцями збірної
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    Василий Ковальский
    online
      Василий Ковальский, 19.01.2017 14:26
    0
    Йожеф САБО: Я старый дед , которому не хватает внимания
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    SrnaDario
    online
    SrnaDario, 19.01.2017 14:26
    0
    Прикольно чути це від угорця Сабо.
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    status1234567890
    online
      status1234567890, 19.01.2017 14:32
    0
    rbIKA4, 19.01.2017 14:07
    Не понимаю кому помешает Марлос в сборной Украины!?
    Благодаря его игре сборная только усилится и будет показывать более качественный футбол. А как раз яркий и качественный футбол приводит болельщиков на стадионы!!

    сабо прав...дело не в том мешает или нет ..дело в том что сборная начнет тянуть уже состоявшихся кое-как легионеров в лидирующих клубах упл..а это всего - навсего 2-3 клуба.. но если поразмыслить то наши таланты ничем не хуже..нет , я не говорю сейчас про ярмоленко , ракицкого и т.п.я говорю про молодежь цыганкова яремчука , коваленко , малышева, петряка, и т.д для того чтоб сплотить и собрать хорошую сборную нужно доверять и наигрывать ребят.. так по-моему собираются коллективы уэльса , хорватии , чехии вообщем твердых середняков..так сыгрываются пары шевченко-ребров. а у нас проверили в товарняке на 10 минут до конца.человек ноги размять даже не успевает.и отправляют в глубокий запас..для чего тогда в стране детско-юношеские школы, базы ..для кого ??? ведь можно поехать привезти три самолета беженцев из туниса и заявить их в сборную..а самим на огород картошку капать ..
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