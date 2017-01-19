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Ворскла продлила контракт с Хлебасом

Украинский нападающий остается в полтавском клубе

  • 19.01.2017 13:35
  • 241 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас
© ФК Ворскла. Дмитрий Хлебас

Сьогодні було остаточно вирішене питання щодо продовження співпраці футбольного клубу «Ворскла» з нападником, права на якого належать київському «Динамо», Дмитром Хльобасом.

Гравець разом зі своїм менеджером прибув до Полтави зранку, щоби владнати всі формальності, й поставив свій підпис під орендною угодою на півроку. Отож, щонайменше до кінця нинішнього сезону тренери можуть розраховувати на допомогу Дмитра в атаці. До цього часу, виступаючи у біло-зеленій футболці, Хльобас відзначився дев’ятьма голами в чемпіонаті та Кубку країни.

Учора підписав угоду з клубом ще один форвард – Артур Загорулько. Робота ворсклян на трансферному ринку продовжується.

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 19.01.2017 14:09
    0
    А многие уже Ворсклу и похоронили
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