Ворскла продлила контракт с Хлебасом

Сьогодні було остаточно вирішене питання щодо продовження співпраці футбольного клубу «Ворскла» з нападником, права на якого належать київському «Динамо», Дмитром Хльобасом.
Гравець разом зі своїм менеджером прибув до Полтави зранку, щоби владнати всі формальності, й поставив свій підпис під орендною угодою на півроку. Отож, щонайменше до кінця нинішнього сезону тренери можуть розраховувати на допомогу Дмитра в атаці. До цього часу, виступаючи у біло-зеленій футболці, Хльобас відзначився дев’ятьма голами в чемпіонаті та Кубку країни.
Учора підписав угоду з клубом ще один форвард – Артур Загорулько. Робота ворсклян на трансферному ринку продовжується.
Источник — ФК Ворскла
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