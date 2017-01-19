Игроки Днепра на Крещение искупались в Средиземном море

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Сотни километров, отделяющие футболистов во время сборов от родного дома не означают отказ от укоренившихся традиций. Вот и омовение на Крещение год за годом игроки совершают исправно. В этот раз праздник застал днепрян в Турции, и после утренней тренировки футболисты потянулись к берегу Средиземного моря, благо отель Miracle Resort имеет к нему прямой выход.

Окунувшись, игроки «Днепра» не отказали себе в удовольствии попозировать перед клубной фотокамерой.

Что же касается проведенного на футбольном поле занятия, то оно состояло из разминки, кваратов и отработки стандартных положений. Напомним, что сегодня в 16:00 по киевскому времени «Днепр» проведет первый контрольный матч на сборе против азербайджанского «Шамкира».

Источник — ФК Днепр

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