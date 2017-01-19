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Фанаты Палермо подвергли обструкции потенциального новичка Динамо

Оскару Хильемарку досталось на орехи от болельщиков, недовольных его игрой

  • 19.01.2017 13:17
  • 1727 просмотров
  • 5 комментария
Метки
psvinside.nl. Оскар Хильемарк
© psvinside.nl. Оскар Хильемарк

Фанаты итальянского «Палермо» подвергли критике полузащитника своей команды Оскара Хильемарка, которым интересуется киевское «Динамо».

После 20-ти сыгранных туров Серии А «Палермо» находится на 18-м месте, имея всего 10 очков в активе. Хильемарк провел 15 матчей, результативными действиями не отметился.

«Ты игрок не уровня Серии А», «Только и умеешь, что выкладывать фото», «Ты ни на что не способен», «Уйди из «Палермо», – пишут фанаты итальянского клуба в социальных сетях в адрес Оскара.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    hoffenheim
      hoffenheim, 19.01.2017 14:00
    0
    ...и это усиление для Динамо?
    нет, бывает так, что игрок не нашел своего клуба и в Динамо он будет шикарен!
    но это звоночек)
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    zhyr
      zhyr, 19.01.2017 14:03
    +2
    в пару до Гладкого
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    dikankazashahter
      dikankazashahter, 19.01.2017 14:03
    -7
    Нормально ! Как раз для дырявых игрочила ! Там кроме выкладывания фоток больше все равно ничего делать не надо ! Замутит гришка-коллина с судьями - значит чемпионы ! Не получится - 0-8 от Шахтера !
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    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 19.01.2017 14:11
    +6
    dikankazashahter, 19.01.2017 14:03
    Нормально ! Как раз для дырявых игрочила ! Там кроме выкладывания фоток больше все равно ничего делать не надо ! Замутит гришка-коллина с судьями - значит чемпионы ! Не получится - 0-8 от Шахтера !
    Який ти всеТаки слизняк, ще не бачив жодного адекватногоКоментаря, одна гидота в твоїйДирявій голові.
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    dknedounbas
    online
      dknedounbas, 19.01.2017 14:22
    +2
    Vitalik Shevchenko, 19.01.2017 14:11
    dikankazashahter, 19.01.2017 14:03
    Нормально ! Как раз для дырявых игрочила ! Там кроме выкладывания фоток больше все равно ничего делать не надо ! Замутит гришка-коллина с судьями - значит чемпионы ! Не получится - 0-8 от Шахтера !

    Який ти всеТаки слизняк, ще не бачив жодного адекватногоКоментаря, одна гидота в твоїйДирявій голові.

    Там нет головы. И извилин нет, раз нет головы. Одна ненависть.
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