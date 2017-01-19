Фанаты Палермо подвергли обструкции потенциального новичка Динамо

© psvinside.nl. Оскар Хильемарк

Фанаты итальянского «Палермо» подвергли критике полузащитника своей команды Оскара Хильемарка, которым интересуется киевское «Динамо».

После 20-ти сыгранных туров Серии А «Палермо» находится на 18-м месте, имея всего 10 очков в активе. Хильемарк провел 15 матчей, результативными действиями не отметился.

«Ты игрок не уровня Серии А», «Только и умеешь, что выкладывать фото», «Ты ни на что не способен», «Уйди из «Палермо», – пишут фанаты итальянского клуба в социальных сетях в адрес Оскара.

Источник — Sport.ua

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