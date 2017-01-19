Фанаты Палермо подвергли обструкции потенциального новичка Динамо

Фанаты итальянского «Палермо» подвергли критике полузащитника своей команды Оскара Хильемарка, которым интересуется киевское «Динамо».
После 20-ти сыгранных туров Серии А «Палермо» находится на 18-м месте, имея всего 10 очков в активе. Хильемарк провел 15 матчей, результативными действиями не отметился.
«Ты игрок не уровня Серии А», «Только и умеешь, что выкладывать фото», «Ты ни на что не способен», «Уйди из «Палермо», – пишут фанаты итальянского клуба в социальных сетях в адрес Оскара.
Источник — Sport.ua
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нет, бывает так, что игрок не нашел своего клуба и в Динамо он будет шикарен!
но это звоночек)
Нормально ! Как раз для дырявых игрочила ! Там кроме выкладывания фоток больше все равно ничего делать не надо ! Замутит гришка-коллина с судьями - значит чемпионы ! Не получится - 0-8 от Шахтера !
Який ти всеТаки слизняк, ще не бачив жодного адекватногоКоментаря, одна гидота в твоїйДирявій голові.
Там нет головы. И извилин нет, раз нет головы. Одна ненависть.
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