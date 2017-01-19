Как украинские клубы соперничают в интернете

Совсем недавно сайт УЕФА перепутал официальный сайт киевского «Динамо» с неофициальным – «Динамо от Шурика», включив его в рейтинг самых посещаемых клубных сайтов в мире. Этот казус подтолкнул Sport.ua внимательно рассмотреть сайты наших клубов: а что же там происходит? За основу анализа мы взяли рейтинг официальных сайтов клубов УПЛ, их посещаемость, количество новостей за неделю и количество подписчиков в соцсетях.
Посещаемость
Итак, начнем с посещаемости официальных сайтов клубов УПЛ за последний месяц. Как и в чемпионате Украины нынешнего сезона, здесь нет равных «Шахтеру». В течение последнего месяца общее количество просмотров официального сайта «горняков» составило 566 тыс. Как видим, «Шахтер» имеет не только сбалансированную команду европейского уровня, но и отличный менеджмент и сотрудников интернет-направления, которые прекрасно справляются со своей работой.
Не дремлет и официальный сайт киевского «Динамо». Правда, посещаемость сайта действующего чемпиона значительно уступает донецкому клубу – всего 289 тыс. Соперничество между двумя украинскими грандами складывается не в пользу «Динамо», это заметно и в интернете. Видимо, не зря руководство клуба в конце 2016 года уволило руководителя официального сайта.
Несмотря на все нынешние беды и проблемы «Днепра», официальный сайт днепровского клуба имеет достойную посещаемость как для команды, существенно изменившую вектор развития клуба – 56 тыс. Свой амбициозный статус команды-участника группового турнира Лиги Европы в околофутбольной жизни подтверждает и «Заря», считающаяся главным фаворитом в борьбе за третье место. Официальный сайт луганской команды за последний месяц составил 52 тыс. просмотров.
Хоть и идут «Карпаты» на последнем месте в Премьер-лиге, имея небольшие шансы сохранить прописку в элите украинского футбола, бренд клуба сохраняет высокие позиции. Львовскую команду помнят, за нее болеют и о ней читают. А потому 45 тыс. в месяц просмотров официального сайта «зелено-белых» — это как подтверждение того, что «Карпаты» еще живы, а не мертвы.
Весьма хороший трафик официального сайта и у «Черноморца», ведущего борьбу за попадание в первую 6-ку и зону еврокубков. Об этом красноречиво говорят цифры – 36 тыс. просмотров. Держит высокую планку и «Ворскла», испытывающая большие финансовые проблемы. Официальный сайт полтавского клуба имеет 24 тыс. количества просмотров.
«Александрия» дышит полтавчанам в спину, уверенно удерживая четвертое место в турнирной таблице. Количество просмотров официального сайта александрийцев — 23,5 тыс. Как для новичка УПЛ хорошую статистику имеет «Звезда» — 22 тыс. просмотров офсайта. А вот самыми малочитабельными и менее раскрученными являются официальные сайты «Стали» (13 тыс. просмотров), «Волыни» (12 тыс. просмотров) и «Олимпика» (7 тыс.).
Посещаемость клубных сайтов за последний месяц (данные similarweb.com)
|
Шахтер
|
556000
|
Динамо
|
289000
|
Днепр
|
56000
|
Заря
|
52000
|
Карпаты
|
45000
|
Черноморец
|
36000
|
Ворскла
|
24000
|
Александрия
|
23500
|
Звезда
|
22000
|
Сталь
|
13000
|
Волынь
|
12000
|
Олимпик
|
7000
Количество новостей за неделю (11-18 января)
А вот здесь ощутимое лидерство уже на стороне «Динамо». Журналисты киевского гранда опубликовали наибольшее количество новостей на официальном сайте клуба за последнюю неделю – 63 (в среднем от 5 до 11 в день). Это не говорит о том, что у «Динамо» собрались лучшие, нежели у других клубов, журналисты, просто они выполняют свою работу максимально профессионально.
На втором месте несколько неожиданно расположился не другой гранд — «Шахтер», а «Карпаты». На официальном сайте львовского клуба в течение последней недели появилось 40 новостей (в среднем от 4 до 7 в день). Если бы еще и на футбольном поле «Карпаты» так себя проявляли!
Вслед за львовянами идет «Шахтер», на официальном сайте которого за последнюю неделю появилась 31 новость (в среднем от 2 до 7 в день). Однако, в отличие от «Динамо» и «Карпат», на официальном сайте донецкой команды абсолютно большая часть новостей — о первой команде клуба.
Полная перезагрузка наблюдается в каменской «Стали». Появился новый амбициозный тренер, изменилось направление клуба, лучше заработал и официальный сайт. За последнюю неделю «сталевары» подали 25 новостей на своем офсайте (в среднем от 1 до 5 в день), чего раньше с ними едва ли случалось.
Если для «Днепра», учитывая финансовые трудности клуба, 17 новостей (в среднем от 1 до 4 в день) в течение одной недели — можно сказать нормальный показатель, то для участника Лиги Европы и претендента на серебряные медали «Зари» 12 новостей (в среднем от 1 до 5 в день) на официальном сайте клуба за аналогичный период времени явно мало. Не слишком много поводов для новостей оказалось и у сотрудников официальных сайтах двух других участников еврокубков этого сезона — «Ворсклы» (12, в среднем от 1 до 3 в день) и «Александрии» (11, в среднем от 1 до 3 в день) соответственно.
Крайне низкие «новостные» показатели — у претендентов на зону еврокубков «Олимпика» (10, в среднем от 1 до 3 в день) и «Черноморца» (6, в среднем от 1 до 2 в день). Отметил бы, что команда Романа Санжара прыгает и так выше головы, беря во внимание возможности клуба и рейтинг клубного сайта во многих его аспектах.
А вот для дебютанта УПЛ «Звезды» (хотя другой новичок «Сталь» явно далеко ушла) 9 новостей за неделю (одна-две в день) еще сгодится. Чего не скажешь о «Волыни», на официальном сайте которой всего 1 (!) новость за последнюю неделю. Сразу видно кто и как работает, и за что борется.
Общее количество подписчиков в соцсетях
По состоянию на 1 января
Бесспорно, донецкий «Шахтер» является самой популярной и раскрученной командой в Украине. Об этом говорит не только самый высокий рейтинг посещаемости официальных сайтов клубов среди отечественных команд УПЛ, но и количество подписчиков донецкого клуба в социальных сетях. Цифра в 2 млн. 645 тыс. подписчиков впечатляет — это уровень добротных команд Европы. По сравнению с другими украинскими командами «Шахтер» в этом аспекте находится явно в другой лиге.
В семь раз меньше подписчиков у еще одного гранда — киевского «Динамо». Столичная команда насобирала всего 362 тыс., лишний раз показав, что с SMM*-раскрученностью у клуба — серьезные проблемы. Замкнул первую тройку «Днепр», переживающий не лучшие времена. На днепровский клуб подписано 264 тыс. человек, что согласитесь, неплохо для команды, которая еще два года назад выступала в финале Лиги Европы, а сейчас медленно идет ко дну.
Далее неожиданно высоко расположилась кропивницкая «Зирка» с 30 тыс. подписчиков в соцсетях. Очень неплохой показатель для команды, которая проводит первый сезон в УПЛ. Место в ТОП-6 «Карпат» (24 тыс. подписчиков) и «Зари» (20 тыс. подписчиков) никого не удивляет по той причине, что львовская команда держит свой высокий бренд, несмотря на провальный сезон, а луганская команда продолжает с каждым сезоном прогрессировать и улучшать качество своей игры.
Также в десятку вошли «Черноморец» (19 тыс. подписчиков), «Александрия» (15 тыс. подписчиков), «Олимпик» (13 тыс. подписчиков) и «Ворскла» (12 тыс. подписчиков). А печальными аутсайдерами являются «Волынь» и «Сталь». У луцкой команды, которая совершенно не стремится себя популяризировать в соцсетях, всего 5 тыс. подписчиков, а у «Стали», у которой поменялся главный тренер, и того меньше – всего каких-то 408 подписчиков следят за командой в социальных сетях.
* Social Media Marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы.
Артем МИНОВ
Источник — Sport.ua
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