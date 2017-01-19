Как украинские клубы соперничают в интернете

Совсем недавно сайт УЕФА перепутал официальный сайт киевского «Динамо» с неофициальным – «Динамо от Шурика», включив его в рейтинг самых посещаемых клубных сайтов в мире. Этот казус подтолкнул Sport.ua внимательно рассмотреть сайты наших клубов: а что же там происходит? За основу анализа мы взяли рейтинг официальных сайтов клубов УПЛ, их посещаемость, количество новостей за неделю и количество подписчиков в соцсетях.

Посещаемость

Итак, начнем с посещаемости официальных сайтов клубов УПЛ за последний месяц. Как и в чемпионате Украины нынешнего сезона, здесь нет равных «Шахтеру». В течение последнего месяца общее количество просмотров официального сайта «горняков» составило 566 тыс. Как видим, «Шахтер» имеет не только сбалансированную команду европейского уровня, но и отличный менеджмент и сотрудников интернет-направления, которые прекрасно справляются со своей работой.

Не дремлет и официальный сайт киевского «Динамо». Правда, посещаемость сайта действующего чемпиона значительно уступает донецкому клубу – всего 289 тыс. Соперничество между двумя украинскими грандами складывается не в пользу «Динамо», это заметно и в интернете. Видимо, не зря руководство клуба в конце 2016 года уволило руководителя официального сайта.





Несмотря на все нынешние беды и проблемы «Днепра», официальный сайт днепровского клуба имеет достойную посещаемость как для команды, существенно изменившую вектор развития клуба – 56 тыс. Свой амбициозный статус команды-участника группового турнира Лиги Европы в околофутбольной жизни подтверждает и «Заря», считающаяся главным фаворитом в борьбе за третье место. Официальный сайт луганской команды за последний месяц составил 52 тыс. просмотров.

Хоть и идут «Карпаты» на последнем месте в Премьер-лиге, имея небольшие шансы сохранить прописку в элите украинского футбола, бренд клуба сохраняет высокие позиции. Львовскую команду помнят, за нее болеют и о ней читают. А потому 45 тыс. в месяц просмотров официального сайта «зелено-белых» — это как подтверждение того, что «Карпаты» еще живы, а не мертвы.

Весьма хороший трафик официального сайта и у «Черноморца», ведущего борьбу за попадание в первую 6-ку и зону еврокубков. Об этом красноречиво говорят цифры – 36 тыс. просмотров. Держит высокую планку и «Ворскла», испытывающая большие финансовые проблемы. Официальный сайт полтавского клуба имеет 24 тыс. количества просмотров.

«Александрия» дышит полтавчанам в спину, уверенно удерживая четвертое место в турнирной таблице. Количество просмотров официального сайта александрийцев — 23,5 тыс. Как для новичка УПЛ хорошую статистику имеет «Звезда» — 22 тыс. просмотров офсайта. А вот самыми малочитабельными и менее раскрученными являются официальные сайты «Стали» (13 тыс. просмотров), «Волыни» (12 тыс. просмотров) и «Олимпика» (7 тыс.).



Посещаемость клубных сайтов за последний месяц (данные similarweb.com)

Шахтер 556000 Динамо 289000 Днепр 56000 Заря 52000 Карпаты 45000 Черноморец 36000 Ворскла 24000 Александрия 23500 Звезда 22000 Сталь 13000 Волынь 12000 Олимпик 7000

Количество новостей за неделю (11-18 января)

А вот здесь ощутимое лидерство уже на стороне «Динамо». Журналисты киевского гранда опубликовали наибольшее количество новостей на официальном сайте клуба за последнюю неделю – 63 (в среднем от 5 до 11 в день). Это не говорит о том, что у «Динамо» собрались лучшие, нежели у других клубов, журналисты, просто они выполняют свою работу максимально профессионально.

На втором месте несколько неожиданно расположился не другой гранд — «Шахтер», а «Карпаты». На официальном сайте львовского клуба в течение последней недели появилось 40 новостей (в среднем от 4 до 7 в день). Если бы еще и на футбольном поле «Карпаты» так себя проявляли!

Вслед за львовянами идет «Шахтер», на официальном сайте которого за последнюю неделю появилась 31 новость (в среднем от 2 до 7 в день). Однако, в отличие от «Динамо» и «Карпат», на официальном сайте донецкой команды абсолютно большая часть новостей — о первой команде клуба.

Полная перезагрузка наблюдается в каменской «Стали». Появился новый амбициозный тренер, изменилось направление клуба, лучше заработал и официальный сайт. За последнюю неделю «сталевары» подали 25 новостей на своем офсайте (в среднем от 1 до 5 в день), чего раньше с ними едва ли случалось.

Если для «Днепра», учитывая финансовые трудности клуба, 17 новостей (в среднем от 1 до 4 в день) в течение одной недели — можно сказать нормальный показатель, то для участника Лиги Европы и претендента на серебряные медали «Зари» 12 новостей (в среднем от 1 до 5 в день) на официальном сайте клуба за аналогичный период времени явно мало. Не слишком много поводов для новостей оказалось и у сотрудников официальных сайтах двух других участников еврокубков этого сезона — «Ворсклы» (12, в среднем от 1 до 3 в день) и «Александрии» (11, в среднем от 1 до 3 в день) соответственно.

Крайне низкие «новостные» показатели — у претендентов на зону еврокубков «Олимпика» (10, в среднем от 1 до 3 в день) и «Черноморца» (6, в среднем от 1 до 2 в день). Отметил бы, что команда Романа Санжара прыгает и так выше головы, беря во внимание возможности клуба и рейтинг клубного сайта во многих его аспектах.

А вот для дебютанта УПЛ «Звезды» (хотя другой новичок «Сталь» явно далеко ушла) 9 новостей за неделю (одна-две в день) еще сгодится. Чего не скажешь о «Волыни», на официальном сайте которой всего 1 (!) новость за последнюю неделю. Сразу видно кто и как работает, и за что борется.

Общее количество подписчиков в соцсетях

По состоянию на 1 января

Бесспорно, донецкий «Шахтер» является самой популярной и раскрученной командой в Украине. Об этом говорит не только самый высокий рейтинг посещаемости официальных сайтов клубов среди отечественных команд УПЛ, но и количество подписчиков донецкого клуба в социальных сетях. Цифра в 2 млн. 645 тыс. подписчиков впечатляет — это уровень добротных команд Европы. По сравнению с другими украинскими командами «Шахтер» в этом аспекте находится явно в другой лиге.

В семь раз меньше подписчиков у еще одного гранда — киевского «Динамо». Столичная команда насобирала всего 362 тыс., лишний раз показав, что с SMM*-раскрученностью у клуба — серьезные проблемы. Замкнул первую тройку «Днепр», переживающий не лучшие времена. На днепровский клуб подписано 264 тыс. человек, что согласитесь, неплохо для команды, которая еще два года назад выступала в финале Лиги Европы, а сейчас медленно идет ко дну.

Далее неожиданно высоко расположилась кропивницкая «Зирка» с 30 тыс. подписчиков в соцсетях. Очень неплохой показатель для команды, которая проводит первый сезон в УПЛ. Место в ТОП-6 «Карпат» (24 тыс. подписчиков) и «Зари» (20 тыс. подписчиков) никого не удивляет по той причине, что львовская команда держит свой высокий бренд, несмотря на провальный сезон, а луганская команда продолжает с каждым сезоном прогрессировать и улучшать качество своей игры.

Также в десятку вошли «Черноморец» (19 тыс. подписчиков), «Александрия» (15 тыс. подписчиков), «Олимпик» (13 тыс. подписчиков) и «Ворскла» (12 тыс. подписчиков). А печальными аутсайдерами являются «Волынь» и «Сталь». У луцкой команды, которая совершенно не стремится себя популяризировать в соцсетях, всего 5 тыс. подписчиков, а у «Стали», у которой поменялся главный тренер, и того меньше – всего каких-то 408 подписчиков следят за командой в социальных сетях.



* Social Media Marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или внимания к бренду или продукту через социальные платформы.

Артем МИНОВ

Источник — Sport.ua

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