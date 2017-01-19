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Днепр продал Близниченко в Карабюкспор за €300 тысяч

Днепровский клуб не много заработал на трансфере своего футболиста

  • 19.01.2017 12:51
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  • 1 комментария
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Dynamo.kiev.ua. Андрей Близниченко
© Dynamo.kiev.ua. Андрей Близниченко

«Днепр» продал хавбека Андрея Близниченко в «Карабюкспор» за 300 тысяч евро. Ранее сообщалось, что игрок подписал с турецким клубом контракт на 2,5 года.

За «Днепр» 22-летний хавбек выступал с 2012 года. В зимнее межсезонье в «Карабюкспор» уже перебрались украинцы Александр Рыбка и Евгений Селезнев.

Источник — Трибуна

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