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Как динамовцы в квача играли

Киевская команда продолжает учебно-тренировочный сбор в Испании

  • 19.01.2017 12:40
  • 126 просмотров
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Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

В среду вечерней тренировке «Динамо» предшествовала очень интенсивная разминка, которая включала в себя так называемую игру в квача. Игроки догоняли друг друга на ограниченном фишками пространстве.

Это помогло им как следует разогреться при довольно прохладной температуре воздуха, чтобы уменьшить риск получения травм.

Источник — ФК Динамо Киев

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