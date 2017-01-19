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В среду вечерней тренировке «Динамо» предшествовала очень интенсивная разминка, которая включала в себя так называемую игру в квача. Игроки догоняли друг друга на ограниченном фишками пространстве.

Это помогло им как следует разогреться при довольно прохладной температуре воздуха, чтобы уменьшить риск получения травм.

Источник — ФК Динамо Киев

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