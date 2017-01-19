Гегам КАДИМЯН: «Мне приятно сравнение с Мхитаряном»

© ФК Заря. Гегам Кадимян

Первый новичок «Зари» в этом году, полузащитник Гегам Кадимян дал своё первое интервью в качестве игрока луганской команды:

- Гегам, принимай искренние поздравления с подписанием контракта от имени футбольного клуба и всех наших болельщиков!

- Большое всем спасибо за такие тёплые слова. Это безусловно шаг вперёд для меня в карьере игрока. Буду стараться радовать болельщиков своей игрой. Эмоции меня переполняют. И они лишь приятные. Переход в «Зарю» расцениваю исключительно положительно.

- Каков срок твоего контракта?

- 2 года.

- Запомнились твои игры против «Зари». Причём, играл ты против нас, находясь в «Олимпике», Карпатах» и «Говерле». Всегда было интересно, на что акцентируют внимание тренеры при игре с нами?

- На то, что у «Зари» - отличная команда. Обращают внимание на то, что у моей нынешней команды хорошие фланги. Есть скоростные игроки. Быстро «чёрно-белые» переходят из обороны в атаку. Все видят, что «Заря» - хорошая команда и готовятся к матчу с луганчанами очень серьёзно.

- К слову, многие говорят, что сила «Зари» в коллективе. Как тебе наш коллектив, как приняли?

- Приняли меня очень тепло. Мне понравился коллектив. С такой командой можно добиваться успехов. Я благодарен ребятам за тёплый приём.

- С кем-либо из наших игроков уже был знаком?

- Было время, когда играл вместе с Алексеем Шевченко. Играл с ним и в «Говерле», и в «Олимпике».

- Однажды ты забивал в наши ворота. Помнишь, как это было?

- Да, помню (улыбается). Такое не забудешь. Это мы играли в Запорожье тогда. Матч «Заря» - «Олимпик». И проиграли тогда мы 1:5.

- В своё время ты часто выходил на замены и забивал, поэтому тебя часто называли джокером команды. Но всегда хочется играть с первых минут?

- Да, было такое. Выходил на поле не с первых минут, а удавалось забивать. Но в «Олимпике», к примеру, где-то процентов 90% игр провёл в стартовом составе.

- Болельщики говорят, что Юрий Вернидуб может сделать из тебя второго Генриха Мхитаряна, и верят в тебя… В одном из интервью ты тоже говорил, что сравнение с Генрихом тебе льстит…

- Мне приятно такое сравнение и мнение болельщиков. Я играл с Генрихом в сборной. Приятный, хороший человек. И, безусловно, отличный футболист. Хочется идти вперёд, чтобы играть на таком же уровне, как он. Мне будет очень приятно, если наш главный тренер сможет сделать из меня футболиста такого уровня.

- Сейчас у команды втягивающий сбор. Что-то в тренировочном процессе стало для тебя новым или необычным?

- Я только приступил к тренировкам. Пока ещё много нового для себя не открыл, хотя думаю, новшества будут.

- С Юрием Вернидубом уже пообщался?

- Да, мы общались. Юрий Николаевич очень тепло принял меня. Честно говорю, это приятно до глубины души.

- Как семья восприняла твой переход?

- Отлично. Моя семья всегда одобряет мой выбор. Все знают «Зарю», знают, на каком уровне играет сейчас команда. Они отнеслись к моему переходу шикарно.

- Знающие люди подсказали, что ты любишь петь…

- У меня просто младший брат поёт. Мы часто с ним общаемся и ходим куда-нибудь петь. Он поёт на профессиональном уровне.

- У многих зарубежных команд есть такая традиция спеть какую-нибудь песню, когда вливаешься в новый коллектив. Если бы тебе коллеги предложили спеть гимн «Зари», то смог бы?

- Я пою исключительно в домашних условиях (смеётся).

Источник — ФК Заря

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