Форвард Челси стал игроком Мидлсбро

© ФК Челси. Патрик Бэмфорд

23-летний форвард «Челси» Патрик Бэмфорд перешел в «Мидлсбро» на постоянной основе.

Бэмфорд, перешедший в «Челси» в 2012 году из «Ноттингем Форест», возвращается на «Риверсайд Стэдуим», где он успешно выступал в аренде в сезоне 2014/15. Нападающий тогда стал лучшим бомбардиром клуба, забив 19 мячей, и получил награду Лучшего игрока Чемпионшипа.

Будучи в «Челси», нападающий прошел все уровни сборной Англии и сейчас выступает за команду до 21 года. Он регулярно забивал за резервную команду, а также за клубы Первой Лиги и Чемпионшипа до того, как дебютировал в АПЛ.

Источник — ФК Челси

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.