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Черноморец размялся на Жемчужине

На третий день после выхода из отпуска «Черноморец» провел первый в новом году контрольный матч

  • 19.01.2017 11:57
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Тренерский штаб «моряков» проверил в деле многих футболистов из ближайшего резерва и потенциальных новичков, приехавших в Одессу на просмотр.
 
Из числа резервистов в спарринге приняли участие трое игроков, задействованных ранее Александром Бабичем в главной команде, - Сергей Петько, Георгий Гадрани и Евгений Мурашов. Интересно, что из этой троицы в осенней части нынешнего чемпионата сыграл только первый, второй вышел на один матч в розыгрыше Кубка Украины.
 
Любительская «Жемчужина-2» не смогла ничего противопоставить даже собранному в день игры экспериментальному варианту состава «моряков», к исходу первого получаса уступая в счете 0:2. Отличились два Михаила - выступавшие осенью в «Черноморце» (U-21) 17-летний нападающий Плохотнюк и 20-летний полузащитник Попов. Незадолго до окончания поединка последний снова поразил ворота соперника.
 
Очередной контрольный матч у «Черноморца» запланирован на 21 января. В роли спарринг-партнера команды выступит представитель первой лиги «Николаев».
 
ЧЕРНОМОРЕЦ - ЖЕМЧУЖИНА-2 (любит.) - 3:0 (2:0)
Голы: Плохотнюк, 4 (1:0) Попов, 27 (2:0). Попов, 84 (3:0).
«Черноморец» (Одесса): Кожухарь, Серденюк, Норенков, Петько, Хамелюк, Попов, Мурашов, Плохотнюк, Гадрани и игроки на просмотре.
 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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