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Василий КРАВЕЦ: «Ничего страшного не случилось»

Футболист «Карпат» рассказал о поражении от «Насафа» (1:3)

  • 19.01.2017 11:52
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ФК Карпаты. Василий Кравец
© ФК Карпаты. Василий Кравец

Матчем проти одного з лідерів узбецького чемпіонату, львівські «Карпати» розпочали серію спарингів на турецьких зборах. «Насафу» «зелено-білі» поступилися 1:3, хоча, могли і зрівняти рахунок. Як проходив стартовий матч в Антальї розповів захисник «левів» Василь Кравець.

«Насамперед, варто сказати, що ми шість днів дуже важко працювали, тут ні про яку свіжість не варто говорити. Щодня у команди два виснажливих тренування, відчувається, що ноги ще дуже важкі. Ми закладаємо фундамент на весняну частину чемпіонату, доводиться терпіти зараз, щоб потім було легше» – розповідає латераль «левів».

«Крім цього в команді грало кілька новачків і потенційних новачків – наразі ще рано говорити про якесь порозуміння. Ми притираємося один до одного, шукаємо спільну мову. Було б дивно, якби ми літали в цьому матчі і розгромили суперника. Бувало таке, що на зборах «Карпати» постійно перемагали, а в чемпіонаті починалися проблеми. Можливо, справа в тому, що перемоги не давали краще зрозуміти, де є якісь проблеми, над чим треба більше попрацювати. Зараз ми разом з тренерами розберемо цей матч, побачимо, де помилилися. Йде нормальний процес, нічого страшного не сталося».

«На зборах кожна команда хоче грати проти сильного суперника – так цікавіше і корисніше. «Насаф» невдовзі стартує в азійській Лізі чемпіонів, вони вже закінчують свої збори. Відповідно, команда зіграніша, свіжіша. Ми до такого стану маємо дійти пізніше» – підсумував Василь Кравець. 

Источник — ФК Карпаты

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