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Александр БАБИЧ: «Авторитетов наша банда больше не признает»

Главный тренер «Черноморца» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 19.01.2017 11:31
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Footboom, Александр Бабич
© Footboom, Александр Бабич
37-летний наставник «Черноморца» занимает четвертое место в списке самых молодых тренеров десяти ведущих европейских чемпионатов. Но и зеленым новичком в своей профессии его не назовешь.
 
Руководимый им одесский клуб стал одним из открытий минувшей осени. 
 
КОНТРАТАКА - НАША СТИХИЯ
 
- Можно ли сказать, что первая часть сезона - лучший отрезок в вашей тренерской карьере?
- Однозначно - да. Хотя начали мы неудачно, уступив в трех первых матчах «Ворскле», «Шахтеру» и «Заре», в дальнейшем нашли в себе силы исправно набирать очки, Кое-где недобрали, но в целом, считаю, провели осеннюю часть достаточно удачно, добившись хороших результатов во многих непростых матчах.
 
- Если бы до старта чемпионата вам пообещали 6 побед, 23 очка и 7-е место, были бы довольны?
- Конечно. Тем более, что шестую строчку «Ворскле» мы уступаем не по очкам, а только по разнице мячей, не отпуская далеко верхнюю шестерку. Так что вся борьба еще впереди.
 
- Вы сказали, что в некоторых матчах недобрали свои очки…
- На мой взгляд, по игре команда заслуживала большего, прежде всего, в домашних играх против «Волыни» и «Днепра». 
 
- Встречи с участием «Черноморца» отмечены наименьшим уровнем результативности: вы мало пропускали и еще меньше забивали. Такая статистика - следствие осознанно выстроенного рисунка игры?
- После того, как в первых трех матчах мы пропустили девять мячей, первоочередной задачей стала надежность в защитных действиях. Большой акцент был сделан на то, чтобы вся команда работала на оборону, а уже обезопасив свои ворота, строила игру на контратаках. В некоторых матчах это получалось очень неплохо. В некоторых - на помощь приходили «стандарты».
 
При этом, я не могу сказать, что мы не создавали возможностей для взятия ворот. Моменты были, другое дело, что нередко нашим игрокам не хватало мастерства и хладнокровия. 
 
- Ставка на контратаки связана с адекватной оценкой подбора исполнителей?
- Любая тактика и ее выбор связаны с характеристиками игроков. Сильные качества наших футболистов группы атаки - скорость и агрессия - подходят именно для такой тактики, которая помогла нам заработать немалое количество очков. 
 
«СТАНДАРТЫ» НУЖНО РАЗЫГРЫВАТЬ НЕСТАНДАРТНО
 
- Были ли в первой части чемпионата матчи, в которых вы осознанно играли первым номером со ставкой на контроль мяча?
- В домашней игре с «Волынью» больше работали в позиционной атаке. В остальном - целенаправленно отдавали инициативу сопернику, освобождая зоны для контрвыпадов. 
 
- Как показали ноябрьские матчи, «стандарты» у чужих ворот - тот аспект игры, который вам нужно подтягивать? 
- Соглашусь, в начале сезона мы действовали в этом аспекте более качественно и нередко забивали - вспомните хотя бы дубль Мартыненко в ворота «Олимпика». Затем потеряли в эффективности стандартных положений. Может, сказалось то, что соперники тщательно просматривали наши матчи.
 
В любом случае, понимаем, что на зимних сборах мы должны обкатать три-четыре новых варианта розыгрышей штрафных, угловых, даже аутов. В современном футболе «стандарты» - неотъемлемая часть атакующей игры. Но знаете, что здесь самое главное?
 
- Расскажите.
- Чтобы люди, которые приходят в штрафную, реально верили в то, что смогут забить. У нас во многих матчах были очень хорошие моменты, игроки оказывались в нужных точках, но… промахивались.
 
- Если анализировать игру каждой из линий команды, какими вы довольны больше, а в ком видите пока нераскрытый потенциал?
- Я доволен командой в целом. А, значит, и всеми ее линиями. Больше всего, радует, что мы с помощниками смогли достучаться до ребят, и они поняли, для чего мы выполняем такую тактическую работу. Принципы нашей игры просты: вся команда, начиная с нападающих, работает на оборону. И вся команда, начиная с защитников, работает на атаку.
 
Футболисты это приняли, и как результат - команда сделала большой шаг вперед. Так что я не могу быть кем-то недоволен, хотя потенциал каждого из игроков все еще не раскрыт. 
 
ХОЧОЛАВА И МАРТЫНЕНКО ПЕРСПЕКТИВНЕЕ БЕРГЕРА И ФОНТАНЕЛЬЮ
 
- Пара центрбеков Мартыненко - Хочолава тянет на сравнение с незабвенными Бергером и Фонтанелью, блиставшими при вашем предшественнике Романе Григорчуке?
- Соглашусь с вами, что австриец и аргентинец были игроками очень высокого уровня, но вместе с тем, потенциал и перспектива наших сегодняшних защитников даже выше! Главное в работе игроков этого амплуа - сыгранность и взаимопонимание. Чувство локтя - то самое качество, которое позволяет заметно повысить эффективность игры.
 
Осенью взаимодействие Мартыненко и Хочолавы вкупе с помощью опорных хавов и подсказками вратаря давало хороший давало результат. Я ими доволен, хотя обоим есть куда расти.  
 
- Весной игра команды, во многом, держалась на двух «К» - Куценко и Калитвинцеве. Во второй половине 2016-го эти игроки уже не играли такой значительной роли… 
- Что один, что второй сильно помогли нам в определенный момент. Они вели игру команды, и молодые ребята тянулись вслед за ними. Однако за это время сама молодежь выросла и добилась существенного прогресса. Кроме того, сами Валерий и Влад столкнулись с обстоятельствами, помешавшими им регулярно выходить на поле.
 
Куценко получил микротравму. То же самое, в принципе, случилось и с Калитвинцевым. Мы ждали, когда Влад залечит повреждение, вернется и наберет форму. И в конце осенней части сезона один из наших лидеров снова начал выходить в стартовом составе.
 
- По вашим словам, в последнее время «мальчики превратились в хищников». А есть футболисты, чей характер поменялся буквально на глазах?
- Ну, такого, чтобы кто-то был дико скромным и застенчивым, а вскоре стал первым заводилой, наверное, не было… Но выходя на поле, у ребят уже чувствуется уверенность, и даже пропуская мяч, они все равно не опускают руки и голову, напротив - еще больше заводятся и отныне не признают авторитетов.
 
Раньше что играя против «Динамо» и «Шахтера» мы чувствовали, что психологически команда проседает. А сейчас их можно называть «хищниками» или «бандой», которая заметно прибавила в плане психологии и спортивной злости. 
 
- По статистике чемпионат Украины - один из европейских лидеров в аспекте падения зрительского интереса. Конкретно «Черноморца» эта тенденция касается в меньшей степени?
- Нашим болельщикам я могу сказать только слова благодарности. При любой ситуации - получается у нас что-то на поле или нет - люди приходят на стадион. Да, нам всегда хочется, чтобы их было больше, но и мы сами объективно понимаем, что наши фанаты тоже рассчитывают увидеть более зрелищный футбол в исполнении своей команды. Но хотя для этого нужно время, надеюсь, болельщики видят, что мы играем честно и по-мужски, никому не уступая в плане характера.
 
ДУМАЕМ, КЕМ ЗАМЕНИТЬ БОРОВИКА И ФИЛИМОНОВА
 
- Поговорим о кадрах. Этой зимой вы потеряли двух ключевых игроков – вратаря Евгения Боровика и капитана команды Артема Филимонова. Можно ли было предотвратить эти потери, и не странно ли, что два игрока команды, которая претендует если не на еврокубки,  то на первую шестерку, уходят в клуб, являющийся аутсайдером лиги?  
- Это болезненные потери, и конкретно сейчас мы работаем над тем, чтобы закрыть обе позиции. Можно ли было их предотвратить - вопрос сложный. У Филимонова истек срок контракта, ему поступило заманчивое предложение. Соглашение с клубом Боровика действовало еще полгода, но руководство пошло навстречу опытному игроку и, расторгло контракт, отпустив его в качестве свободного агента.
 
Команда, в которой они находятся сейчас, предложила им более высокую зарплату, и ребята согласились. Мы никого не удерживаем насильно, и я считаю, что солидность клуба заключается как раз в умении пойти навстречу тому или иному игроку, отдавая себе отчет в том, что век футболиста краток, и ему нужно успеть заработать на последующую жизнь. 
 
Что же касается второй части вашего вопроса, то «Карпаты», несмотря на свое место в таблице, по уровню комплектации, несомненно, заслуживают большего. Более того, уверен, что с приходом Дулуба команда будет показывать более цельный и красивый футбол и начнет стабильно набирать очки.
 
- Вы знали, что оба этих игрока уедут именно во Львов? Я слышал, что Боровик изначально рассматривал вариант с «Атырау»…
- Я узнал об этом только в самый последний момент. Насколько я знаю, у Филимонова тоже был вариант из Казахстана, но «Карпаты» проявили себя более настойчиво и сделали конкретное предложение. 
 
- Игра Боровика вызывала поначалу много нареканий, но в первом круге этого сезона даже ваши оппоненты - например, тренер «Днепра» Дмитрий Михайленко - признали, что многие матчи он вытащил чуть ли не в одиночку…
- Мы и брали его именно для того, чтобы он выручал и помогал команде, зная его уровень и отношение к работе. Однозначно, Женя завел команду и не то чтобы в одиночку, но некоторые игры действительно вытащил, заслуженно попадая в самые разные варианты сборных тура по версии ваших коллег. Думаю, что в его прогрессе очевидна заслуга всего нашего тренерского штаба и в частности работающего с вратарями Александра Лавренцова. 
 
- Филимонова вы называли Львиным сердцем. Без него осиротеет и центральная зона, и клубная раздевалка?
- Артем - лидер и на поле, и в жизни. Это фундаментальный игрок центра поля оборонительного плана, который выполнял очень большой объем черновой работы. Может быть, в чем-то она была неприглядна, а где-то Филимонов играл чересчур жестко, но зато бескомпромиссно, честно и мужественно. Такой стиль игры давал результат… Что ж, надеемся, что в его отсутствие функции вожака возьмут на себя другие ребята с ярко выраженными лидерскими качествами. 
 
- Как удалось сохранить для команды лучшего бомбардира Коркишко, который, судя по всему, не особо планировал оставаться в Одессе?
- Не знаю, откуда берутся такие слухи. У Димы действующий контракт с клубом: мы отлично работаем, у него горят глаза. Как мне кажется, Коркишко приехал в «Черноморец» доказывать, что не сказал последнего слова в футболе. 
 
В АХТЫРКЕ ПРИШЛОСЬ ПОГОВОРИТЬ НЕКУЛЬТУРНО
 
- В проигранном кубковом матче против «Нефтяника» вы выставили экспериментальный состав, который, по вашей же оценке, сыграл в «непонятный футбол». Догадывались, что рискуете, выставляя резервистов в Ахтырке, или Кубок для вас не в приоритете?
- Нет, мы играли на победу, но осознанно рисковали, понимая, что сама игра может сложиться по-разному. Да, состав действительно был экспериментальным, но я хотел показать, что доверяю молодежи. Некоторые ребята ожиданий не оправдали, хотя мы наигрывали их в течение недели, и я скажу, что в целом был доволен их отношением к тренировочному процессу. В двусторонках наши резервисты даже обыгрывали первую команду, и их состояние давало надежду на благоприятный результат встречи. В общем, ничего не предвещало провала, но он случился, и я был очень недоволен. Скажу больше, в раздевалке после матча и на тактическом разборе игры пришлось пообщаться с командой в не совсем культурной манере. Считаю, что команда с такими традициями как «Черноморец» не может позволять себе так действовать в подобных матчах… 
 
- В послематчевых комментариях вы периодически выдавали весьма афористичные фразы. Вот, например, такая: «Хорошую атмосферу в раздевалке еще нужно заслужить…»
- Я считаю, что позитивные эмоции в коллективе надо ценить, и так легко они не даются. Но именно уважение друг к другу в повседневной жизни зачастую выливается в положительный результат. Для создания таких отношений нужно работать. 
 
- А что вы имели в виду, произнося: «Наш стиль игры - фолить на любом участке поля, мы - грубая команда»? Тонкий стеб в адрес соперников?
- Да, немного иронии в адрес тех, кто упрекал нас в грубой игре. Поверьте, мы тоже ведем тщательный подсчет ТТД, и я могу сказать с полной ответственностью: многие команды опережали нас по количеству нарушений в очных встречах, но акцентировали внимание именно на наших жестких действиях.
 
Скажу как есть: мы хотим фолить меньше. Но фолы фолам рознь. Есть тактическое нарушение, являющееся срывом атаки, есть единоборства за нейтральный мяч. В этих ситуациях мы обязаны никому не уступать, поэтому играем не грубо, но жестко. 
 
ПОЧЕМУ НЕ ПОЙТИ ПО ПУТИ «АЯКСА»?
 
- О селекции. Какие позиции вы планируете укреплять в первую очередь?
- Ищем варианты для усиления вратарской позиции, где у нас есть как минимум Дмитрий Безрук и Даниил Каневцев. Думаю, что у каждого из претендентов появится возможность проявить себя на сборах и заслужить место в основе в честной конкуренции. Весной прошлого года я давал играть и Боровику, и Безруку примерно по очереди. Но осенняя стадия сезона показала, что доверие одному вратарю - более правильная стратегия. 
 
Мы уже подписали Александра Каплиенко, который может сыграть на любой позиции на левом фланге. Плюс сохранили арендованных у «Динамо» и «Шахтера» Александра Андриевского и Олега Данченко. В общем, костяк команды более-менее сохранился. Но несколько позиций, конечно же, нужно усилить. Например, ищем забивного нападающего. 
 
- В одном из последних интервью вы сказали, что хотели бы идти по пути «Аякса», развивая и впоследствии продавая молодые таланты. Не слишком ли этот путь рискован в аспекте достижения спортивного результата: на вчерашних дублерах далеко не уедешь…
- Абсолютно с вами согласен. Мы понимаем: чтобы развиваться и идти по такой дороге, нужно наладить эффективную работу с нашими дочерними командами - в дубле, и клубной школе. Прежде всего, я имел в виду, что мы хотели бы иметь в составе побольше своих воспитанников, с помощью которых будем добиваться результата на поле. И за счет продажи которых рассчитываем достойной существовать в дальнейшем.
 
По этой системе функционируют многие клубы в Бельгии или Франции, и это может иметь смысл в нашем случае. Нужно вести более качественную работу при отборе и развитии молодых игроков. И, конечно, запастись терпением.
 
- На турецких сборах вы будете играть два раза в день. Это значит, что, по сути, команда разделится на два варианта состава, ведь костяк команды не изменился?
- Мы - не первый год работаем в таком режиме. Это удобно и для футболистов, и для тренировочного процесса. Нет, я не могу сказать, что это будут две раздельные группы. Рассчитываем пробовать разные сочетания исполнителей, давая полноценную практику футболистам и утром, и вечером.
 
Есть разные варианты их распределения в зависимости от специфики нашей работы и задач, которые мы решаем в данный конкретный момент. Учитывая, что первые контрольные игры пройдут на фоне серьезных нагрузок, думаю, что для начала ребята будет играть по тайму. 
 
МЫ С «ВОРСКЛОЙ» В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
 
- Как вы оцениваете весенний календарь сквозь призму решения основной задачи - попадания в шестерку?
- Основная борьба за заветную шестую строчку будет вестись между «Черноморцем» и «Ворсклой». Стартовая позиция у нас примерно одинаковая. Календарь - тоже. И у нас, и у Полтавы впереди непростые матчи, в которых каждая из команда рассчитывает добиться максимально возможного результата. Игра все покажет.
 
Мы начинаем весеннюю часть домашней встречей с «Карпатами», затем отправляемся в Днепр, потом принимаем «Сталь» и заканчиваем первый этап сезона матчем против «Динамо» в столице. Нелегкие соперники, я бы даже сказал, очень сложные… Думаю, что на ребят будет давить груз ответственности, но мы постараемся правильно их настроить, чтобы они больше думали не о силе противника, а о своих лучших качествах. 
 
- Ваш контракт с клубом действителен до лета 2018 года. Правда ли, что он мог быть расторгнут, если бы вы не выполнили этой осенью определенную очковую норму?
- Такого разговора, как и пункта в контракте, не было. Руководство прекрасно понимает все сложности нашей работы и доверяет тренерскому штабу и коллективу. Более того, именно это доверие и жизненный опыт руководителей помогли нам всем вместе подняться на качественно иной уровень. 
 
- Декабрьские слухи о возможной отставке не выбивали вас из колеи?
- Я, вообще, не понял, откуда шла эта информация. Находился на лицензировании в Киеве, провел разговор на эту тему с генеральным директором, а тут откуда-то непонятные слухи… Впрочем, это обычная ситуация для межсезонья, когда журналистам нужно подкидывать какие-то дровишки в огонь информационного голода болельщиков, создавая местами искусственный ажиотаж вокруг клубов и личностей из УПЛ. 
 
- Вас уже можно поздравить с получением Pro-диплома или процесс обучения пока не закончен?
- Приближаюсь к финишной ленточке. Защита диплома и получение корочек состоятся в феврале. 
 
- С темой дипломной работы определились?
- Здесь все как в вузе: мы тянем билеты. Мне попался анализ... эээ… нужно уточнить правильное название темы. (Пауза). Вот, нашел: «Интегральная оценка функционального состояния футболистов».
 
- Судя по всему, вы предпочли бы готовить другую тему?
- Честно говоря, да. (Улыбается). Но таков жребий. Нужно повиноваться.
 

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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