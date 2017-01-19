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Сергей РАФАИЛОВ: «Форстер интересен многим западным клубам»

Генеральный директор «Зари» рассказал о трансферной политике луганской команды

  • 19.01.2017 11:27
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ФК Заря. Сергей Рафаилов
© ФК Заря. Сергей Рафаилов

Генеральний директор «Зорі» окреслює трансферну політику свого клубу, розставляючи акценти над деякими важливими аспектами

— Сергію Васильовичу, наскільки те, що «Зорю» залишив провідний гравець Караваєв, узгоджується із анонсованим бажанням поборотися за друге місце в чемпіонаті?
— Вже неодноразово говорив, що кожен трансфер є сукупністю багатьох факторів. Мінімум трьох: а) зацікавлення клубу, в якому виступає гравець; б) зацікавлення самого гравця; в) зацікавлення іншого клубу. З Олександром склалася така ситуація: він, як відомо, належить «Шахтареві», проте за умовами оренди мав у нас грати до завершення сезону — це з одного боку; з другого — він отримав із «Фенербахче» дуже вигідну фінансову пропозицію, від якої складно відмовитися. Переговори з приводу його трансферу тривали довго, у тристоронньому форматі. Під час переговорів я зрозумів, що насильно футболіста не втримаєш, і тому наш президент дав згоду на його піврічну оренду в Туреччині.

— Громадськість уже вирішила, що на заміну Караваєву прийшов Кадимян…
— Усе може бути, але я вражаю, що це неправильне уявлення: за моїми даними, наш тренер бачить Гегама в нападі.

— Можете окреслити ситуацію із Соболем та Форстером?
— А яка ситуація? Соболь у нас в оренді, запиту від «Шахтаря» щодо його повернення не надходило. Щось схоже із Форстером: ним цікавиться багато клубів, переважно західних, але конкретних пропозицій не було.

— Про інтерес західних клубів: чи свідчить це про великий прогрес «Зорі»?
— Неоднозначне запитання. Розумієте, наші команди на Заході традиційно сприймають через призму єврокубків. Тільки після виступу в Лізі Європи ми побачили інтерес до гравців, які потім перейшли в інші клуби, — маю на увазі Малиновського, Будківського, Тотовицького, Малишева, М. Шевченка.

— Про Сивакова: Вернидуб каже, що той точно піде, але куди — не відомо.
— Так і є: білорус хоче залишити «Зорю», хоча сам не вирішив питання, який клуб стане наступним.

— Заявлено, що на зборах із основою тренуватимуться представники U-19 іU-21 — Шалфеєв, Сандрак-Вінницький, Шершень. Чи реальні шанси, що вони закріпляться в першій команді.
— Складно сказати. Вони справді талановиті виконавці, той же Сандрак-Вінницький є найкращим бомбардиром турніру U-19. Але зрозумійте: між молодіжними першостями та Лігою Парі-Матч надто велика різниця, тому я би не поспішав із прогнозами.

— Іще про підсилення: розділяєте думку, що в умовах нинішнього економічного становища в Україні найдоцільніше розраховувати на «внутрішні резерви»?
— Це в ідеалі, це те, до чого треба прагнути нам усім. Інше питання, наскільки це співвідноситься з реальністю. Одна справа — важливість виховання своїх кадрів, але при цьому не можна забувати про серйозні турнірні завдання.

— На завершення про наставника «Зорі»: нещодавно він скасував стажування в англійському клубі «Манчестер Юнайтед» через технічні неузгодженості. Невже це не можна було передбачити?
— Не можна. Справа в тому, що у нас — свої плани, а західні команди мають свої. Ми під них прилаштовуємось, а не вони під нас. Жаль, що так вийшло, проте нашої вини тут немає.

Источник — Официальный сайт УПЛ

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