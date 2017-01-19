© ФК Карпаты. Олег Дулуб

Після шести днів важких тренувань на львівські «Карпати» чекав перший товариський матч. Суперником «зелено-білих» став «Насаф» із Узбекистану, котрий у своєму чемпіонаті займає тверду позицію верхньої частини турнірної таблиці.

На відміну від «Карпат», для команди із Узбекистану цей матч став вже одним із останніх спарингів на тренувальних зборах. Було помітно, що гравці «Насафа» знаходяться в кращих фізичних кондиціях та виглядали більш готовими. Узбеки виявились налаштованими на матч і в агресивному плані, адже брудної гри з їх сторони було чи не занадто багато. Павло Ксьонз, як ніхто інший, відчув агресію суперника на собі, за що арбітр зустрічі змушений був неодноразово призупиняти матч.

На початку гри у карпатівській обороні сталося непорозуміння між захисниками, які не втримали Черана, і, як наслідок, пропустили гол. В цьому моменті, власне, новий кіпер карпатівців Євген Боровик може висунути свої претензії в сторону партнерів.

Майже впродовж всього першого тайму футболісти «Насафа», за рахунок кращої готовності, володіли перевагою на полі. Незважаючи на це, «Карпатам» все ж вдавалось швидко виходити з оборони, більшою мірою через короткий пас, та нав’язувати боротьбу супернику. І Худоб’як, і Ксьонз змусили захист узбеків добре понервувати, адже раз-по-раз швидко виривались уперед, але знайти гравця, який зможе замкнути їх передачу так і не змогли.

Друга 45-хвилинка почалася із другої жовтої картки для Дениса Мірошніченка, тому захисник змушений був залишити поле. Як практикується на тренувальних зборах, у таких випадках тренер відразу може замінити вилученого на свіжого резервіста. Та поки «зелено-білі» залишались у меншості, суперники змогли подвоїти свою перевагу. Захисники не розібралися в ситуації, а Мисак не зміг нічим зарадити – круглий перетнув лінію воріт після удару головою.

Ближче до середини другого тайму, навіть попри гру в меншості, карпатівцям вдалося вирівняти гру і відтиснути групу атаки суперників від своїх воріт, а після й забити гол. Здорово флангом пройшов Худоб’як, який віддав хорошу передачу на потенційного новачка, а тому залишилось тільки переправити м’яча у ворота, з чим він чудово впорався. За декілька хвилин, він міг зрівнювати рахунок, але тут на місці виявився кіпер суперників.

Навчені своїми помилками, гравці «Насафа» намагались більше контролювати атакувальну ланку «Карпат» та не відпускати їх у швидкі випади вперед. Натомість, самі зловили «зелено-білих» на контратаці, пробивши з лінії штрафного майданчика без шансів для Мисака – 1:3. Саме з таким рахунком матч і завершився. Нагадаємо, що другим спаринг-партнером «Карпат» стане словацький клуб «Дунайска Стреда». Цей матч запланований на 21 січня.

Товариський матч. Анталья. Сонячно. +16°С.

«Карпати» - «Насаф» - 1:3

Голи: Гравець на перегляді, 65 – Черан, 5, 50, Хужбаков, 90.

«Карпати»: Боровик (Мисак, 46), Кравець, Мірошніченко, Нестеров, Зубейко (Чачуа, 30, Грисьо, 59), Гравець на перегляді, Кльоц (Завійський, 50), Філімонов (Вербний, 53), Худоб’як, Ксьонз, Гравець на перегляді (Гравець на перегляді, 46).

«Насаф»: Єргашев, Карімов, Сайфієв, Голбан, Нарзулаєв, Ганієв, Хамрабеков, Еркінов, Мухітдінов, Шорахметов, Черан.

Попередження: Мірошніченко, 35 – Ганієв, 25, Голбан, 56.

Вилучення: Мірошніченко, 46 (друге попередження).

Источник — ФК Карпаты

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