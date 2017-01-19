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Вячеслав ТАНКОВСКИЙ: «В обед нас ждал сюрприз»

Футболист «Шахтера» рассказал о подготовке ко второй части сезона

  • 19.01.2017 11:05
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ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Танковский
© ФК Шахтер Донецк. Вячеслав Танковский

Полузащитник «горняков» рассказал об особенностях сборов в Испании, ожидании первого матча и сюрпризе от тренерского штаба.

– Вячеслав, какие впечатления о первых днях сборов, на что делается упор в тренировочном процессе?
– Первые три дня все занятия проходили в основном с мячом. Затем тренеры постепенно начали вводить и беговую работу. От сессии к сессии повышали интенсивность и нагрузки. Конечно, после отдыха всегда тяжеловато войти в ритм. Но мы и в отпуске не сидели сложа руки, занимались, поддерживали форму. Поэтому сейчас чувствуем себя отлично.

– Первый контрольный поединок запланирован лишь на последний день испанских сборов. Это несколько необычно?
– Думаю, что первую неделю мы будем делать акцент на физической подготовке, а лишь затем начнется игровая часть предсезонки. Так что сейчас работаем в режиме двух тренировок, посещаем тренажерный зал и в конце закрепим все это спаррингом. За месяц без футбола все уже соскучились по матчам, хочется поскорее выйти на поле.

– Вчера команда получила полдня отдыха. Удалось ли восстановиться и как провели это время?
– Утром прошла тренировка, все готовились к вечернему занятию, но в обед нас ждал сюрприз: тренерский штаб отменил сессию и дал нам свободное время. В таком напряженном режиме это практически выходной. Во второй половине дня сходили в сауну, восстановились, отдохнули. В остальном все по плану.

Источник — ФК Шахтер

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