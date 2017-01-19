Игроки Вест Хэма не хотят видеть Пайета в команде

© goal.com. Димитри Пайет

Ведущие игроки «Вест Хэм Юнайтед» уведомили руководство клуба о том, что они не хотят, чтобы полузащитник Димитри Пайет играл за команду вновь после произошедшего за последнее время. 29-летний футболист хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в «Марсель», два предложения которого ранее были отклонены английским клубом. Пайет отказался играть за «молотобойцев», а также заявил, что готов травмировать себе крестообразные связки, если не будет продан.

Ранее сообщалось, что Пайет готов уйти только в «Марсель», за который уже выступал ранее, и причиной этого являются семейные обстоятельства.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.