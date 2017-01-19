Владимир Лютый может принять Сумы

Директор «Сум» Владимир Присяжнюк подписал предварительное трехстороннее соглашение между Сумским облсоветом, местным Научно-производственным объединением и потенциальными пока не называемыми собственниками.
Если этот союз состоится, «Сумы», помимо нового спонсора, могут получить и другого главного тренера — место Павла Кикотя команду возглавит олимпийский чемпион Сеула-1988 Владимир Лютый, последним местом работы которого был грузинский «Зугдиди».
Источник — Footboom
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