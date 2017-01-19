Танчик может покинуть Олимпик

© ФК Олимпик, Владимир Танчик

Полузащитник «Олимпика» Владимир Танчик может сменить клуб. 25-летний футболист получил предложение от зарубежного клуба. Больше о возможном трансфере пока ничего неизвестно.

В нынешнем сезоне УПЛ Танчик провел за «Олимпик» 14 матчей, в которых отметился одним голом. Ранее выступал за «Княжу», «Львов», «Севастополь», «Рух» и «Гурник».

Источник — ТК Футбол

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