Танчик может покинуть Олимпик

Полузащитник «Олимпика» Владимир Танчик может сменить клуб. 25-летний футболист получил предложение от зарубежного клуба. Больше о возможном трансфере пока ничего неизвестно.
В нынешнем сезоне УПЛ Танчик провел за «Олимпик» 14 матчей, в которых отметился одним голом. Ранее выступал за «Княжу», «Львов», «Севастополь», «Рух» и «Гурник».
Источник — ТК Футбол
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