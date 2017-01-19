Летом Луис Энрике покинет Барселону

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может покинуть клуб по окончании сезона. У специалиста испортились отношения с футболистами из-за того, что он не поддержал Жерара Пике, раскритиковавшего арбитров.

В «Барсе» Энрике могут заменить Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Рональд Куман и «Эвертон». Луис Энрике принял «Барсу» в 2014 году, выиграл с ней два чемпионата, два Кубка и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

Источник — Euro-football

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