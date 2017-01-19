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Летом Луис Энрике покинет Барселону

На место главного тренера «Барсы» претендуют Эрнесто Вальверде и Рональд Куман

  • 19.01.2017 09:19
  • 934 просмотров
  • 1 комментария
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Летом Луис Энрике покинет Барселону
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике может покинуть клуб по окончании сезона. У специалиста испортились отношения с футболистами из-за того, что он не поддержал Жерара Пике, раскритиковавшего арбитров.
 
В «Барсе» Энрике могут заменить Эрнесто Вальверде из «Атлетика» и Рональд Куман и «Эвертон». Луис Энрике принял «Барсу» в 2014 году, выиграл с ней два чемпионата, два Кубка и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
 

Источник — Euro-football

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 19.01.2017 09:49
    0
    Краще когось з дуету Сампаолі Сімеоне.....Якщо чесно то Луіска так собіТренер.
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