Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роман САНЖАР: «Моха вернется 24-25 января»

Наставник «Олимпика» - о подготовке команды ко второй части сезона

  • 19.01.2017 09:14
  • 121 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик, Роман Санжар
© ФК Олимпик, Роман Санжар
Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о селекции, проблемных позициях своей команды и возвращении Мохи.
 
- Мы сейчас пригласили достаточно футболистов, просмотрим их в играх, которые нам предстоят. По итогам этих матчей будем принимать решение. Мы не планируем затягивать просмотр, устраивать долгие смотрины, после этих матчей ребята будут уезжать, другие игроки будут приезжать. Я уверен, что мы закроем проблемные позиции. Это позиция центрального защитника, нам нужен нападающий, а также крайний полузащитник. Моха? Скорее всего, он вернется 24-25 января. В это время он должен прибыть в расположение команды.
 
Напомним, свой стартовый матч на Мемориале Макарова «Олимпик» выиграл у «Джуниорс» со счетом 4:2.
 

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.