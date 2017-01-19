Роман САНЖАР: «Моха вернется 24-25 января»

© ФК Олимпик, Роман Санжар

Главный тренер «Олимпика» Роман Санжар рассказал о селекции, проблемных позициях своей команды и возвращении Мохи.

- Мы сейчас пригласили достаточно футболистов, просмотрим их в играх, которые нам предстоят. По итогам этих матчей будем принимать решение. Мы не планируем затягивать просмотр, устраивать долгие смотрины, после этих матчей ребята будут уезжать, другие игроки будут приезжать. Я уверен, что мы закроем проблемные позиции. Это позиция центрального защитника, нам нужен нападающий, а также крайний полузащитник. Моха? Скорее всего, он вернется 24-25 января. В это время он должен прибыть в расположение команды.

Напомним, свой стартовый матч на Мемориале Макарова «Олимпик» выиграл у «Джуниорс» со счетом 4:2.

Источник — ТК Футбол

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