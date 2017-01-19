Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Надеюсь на успешное окончание сезона»

Вице-президент футбольного клуба Интера Хавьер Дзанетти посетил мероприятие, посвященное продвижению футбола для инвалидов, после чего ответил на вопросы журналистов.

«Мы окружаем заботой новую инициативу. Интер часто присутствует на разнообразных социальных проектах и внимательно следит за каждым из них. Я очень надеюсь, что в будущем мы будем посещать подобные мероприятия столь же часто.

Нам нужен здравый смысл, дабы думать только о том, что происходит на футбольном поле, оставляя в стороне ненужные споры. В этом сезоне борьба в чемпионате получается конкурентной, и я надеюсь, что Интер успешно проведет вторую половину. Ювентус по-прежнему остается фаворитом, но есть много команд, которые мечтают свергнуть его с трона.

Габигол? Он заслужил эту возможность после того, как в течение долгого времени не имел стабильной практики. Мы уверены в этом футболисте. Он еще молод, ему необходимо дать время на адаптацию к новому чемпионату.

Гальярдини? Мы очень рады тому, как он провел первые два матча в футболке Интера. Это не только настоящее, но и будущее нашего клуба. Также стоит поблагодарить Аталанту, которая проделала большую работу со своим молодежным сектором, и она продолжает заниматься этим. Мы уделяем большое внимание итальянским игрокам, которые могут стать спортивным олицетворением страны в будущем.

Suning? У этой компании большие амбиции, и очень важно, что она уважает историю Интера. Это отправная точка, которая может дать уверенность в светлом будущем».

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