Днепр не собирается рассчитываться с долгами

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Руководство «Днепра» не выплатило долги помощникам бывшего наставника команды Хуанде Рамоса и не собирается этого делать.

Напомним, 18 января истекает последний срок, установленный ФИФА для погашения этих задолженностей. Теперь дисциплинарный комитет ФИФА 31 января должен рассмотреть вопрос об исключении «Днепра» из премьер-лиги.

Напомним, «Днепр» уже лишен в этом сезоне 6 очков за долги. И сейчас занимает в текущем чемпионате Украине 10-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.

Также «Днепру» грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими тренерами, игроками и агентами. При этом ранее сообщалось, что «Днепр» начал погашать долги перед сотрудниками клуба и тренерами детской академии.

Источник — Трибуна

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