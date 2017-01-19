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Днепр не собирается рассчитываться с долгами

Команду Дмитрия Михайленко могут исключить из розыгрыша Премьер-лиги

  • 19.01.2017 08:26
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Метки
ФК Днепр
© ФК Днепр
Руководство «Днепра» не выплатило долги помощникам бывшего наставника команды Хуанде Рамоса и не собирается этого делать.
 
Напомним, 18 января истекает последний срок, установленный ФИФА для погашения этих задолженностей. Теперь дисциплинарный комитет ФИФА 31 января должен рассмотреть вопрос об исключении «Днепра» из премьер-лиги.
 
Напомним, «Днепр» уже лишен в этом сезоне 6 очков за долги. И сейчас занимает в текущем чемпионате Украине 10-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.
 
Также «Днепру» грозит еще несколько очковых штрафов из-за долгов перед другими тренерами, игроками и агентами. При этом ранее сообщалось, что «Днепр» начал погашать долги перед сотрудниками клуба и тренерами детской академии.
 

Источник — Трибуна

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