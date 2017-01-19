Арьен РОББЕН: «Возможно, в 2018-м буду играть в Китае»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен не исключает, что летом 2018 года перейдёт в один из китайских клубов. На днях голландский футболист продлил контракт с немецким грандом до 2018 года, несмотря на то что получил очень привлекательные с финансовой точки зрения предложения от китайских клубов.

- Возможно, что с 2018 года я буду играть в Китае, - говорит Роббер. - Я всегда был открыт и искренен. Никогда не знаешь, как будут развиваться события, и такой вариант исключать нельзя. Собственно, на этот вопрос я не даю ответа, мы просто должны набраться терпения. Если в следующем году я буду чувствовать себя так же, как сейчас, а клуб предложит продлить контракт ещё на один год, то, думаю, так оно и будет.

Источник — ФК Бавария

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