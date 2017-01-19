Бернли выбивает Сандерленд в Кубке Англии

«Бернли» — «Сандерленд» - 2:0
Голы: Воукс, 44, Грэй, 83.
«Бернли»: Поуп — Дариква, М. Кин, Тарковски, Фланаган — Бойд (А. О'Нилл, 90), Хендрик, Бартон, Дефур, Найтли (Грэй, 77) — Воукс.
«Сандерленд»: Манноне — Б. Джонс, Джилободжи, Манкильо, ван Аанхолт — Лав (Дефо, 63), Денайер, Ханиман, С. Ларссон — Янузай, Борини (Асоро, 80).
Предупреждения: Дефур, Бартон — Лав.
«Барнсли» — «Блэкпул» - 1:2
Голы: Макдоналд, 49 — Меллор, 30, Осайи-Самуэль, 120+1.
«Флитвуд Таун» — «Бристоль Сити» - 0:1
Гол: Патерсон, 17.
«Уимблдон» — «Саттон Юнайтед» - 1:3
Голы: Эллиотт, 10 — Дикон, 75, Бьяму, 90, Фитчетт, 90+6.
«Кристал Пэлас» — «Болтон» - 2:1
Голы: Бентеке, 68, 77 — Хенри, 48.
«Кристал Пэлас»: Сперони — Уорд, Келли, Дилэйни (Томкинс, 62), Фрайерс — , Фламини, Ледли (Дж. Панчеон, 63) — Таунсенд, Л. Реми (Бентеке, 62), Кайкай.
«Линкольн Сити» — «Ипсвич» - 1:0
Гол: Арнольд, 90+1.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.