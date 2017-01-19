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Бернли выбивает Сандерленд в Кубке Англии

«Кристал Пэлас» проходит «Болтон»

  • 19.01.2017 07:55
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«Бернли» — «Сандерленд» - 2:0
Голы: Воукс, 44, Грэй, 83.
«Бернли»: Поуп — Дариква, М. Кин, Тарковски, Фланаган — Бойд (А. О'Нилл, 90), Хендрик, Бартон, Дефур, Найтли (Грэй, 77) — Воукс.
«Сандерленд»: Манноне — Б. Джонс, Джилободжи, Манкильо, ван Аанхолт — Лав (Дефо, 63), Денайер, Ханиман, С. Ларссон — Янузай, Борини (Асоро, 80).
Предупреждения: Дефур, Бартон — Лав.
 
 
«Барнсли» — «Блэкпул» - 1:2
Голы: Макдоналд, 49 — Меллор, 30, Осайи-Самуэль, 120+1.
 
 
«Флитвуд Таун» — «Бристоль Сити» - 0:1
Гол: Патерсон, 17.
 
 
«Уимблдон» — «Саттон Юнайтед» - 1:3
Голы: Эллиотт, 10 — Дикон, 75, Бьяму, 90, Фитчетт, 90+6.
 
 
«Кристал Пэлас» — «Болтон» - 2:1
Голы: Бентеке, 68, 77 — Хенри, 48.
«Кристал Пэлас»: Сперони — Уорд, Келли, Дилэйни (Томкинс, 62), Фрайерс —  , Фламини, Ледли (Дж. Панчеон, 63) — Таунсенд, Л. Реми (Бентеке, 62), Кайкай.
 
 
«Линкольн Сити» — «Ипсвич» - 1:0
Гол: Арнольд, 90+1.
 

Источник — Sport.ua

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