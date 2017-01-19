Сергей РАФАИЛОВ: «Задача Зари - попасть в Лигу Европы»

© ФК Заря. Сергей Рафаилов

О планах «Зари», последних кадровых новостях команды, целях, задачах и перспективах клуба рассказал генеральный директор ФК «Заря» Сергей Рафаилов:

- Сергей Васильевич, один из основных вопросов, который в нашем списке под номером один: можете ли вы прояснить ситуацию по Михаилу Сивакову? На сборе команды его нет. Владеете ли вы детальной информацией?

- Судя по всему, Михаил Сиваков продолжит карьеру в другом клубе. Пока даже я не знаю, в каком. У нас была с ним договорённость, что в случае появления предложения расторгнем контракт по обоюдному согласию. Поэтому на сегодня он расторгнут. Благодарим Михаила за то, что сделал для «Зари». За те игры, которые провёл. Он помог команде достойно выступить в чемпионате Украины и в Лиге Европы. Были иногда ошибки, но их не бывает только у тех, кто ничего не делает. Желаем Михаилу плодотворно работать в другой команде.

Решение об уходе ему далось очень непросто. Трудно далось оно и нам. Футболисту 29 лет. Ему, наверное, нужно подумать о своём будущем в финансовом плане. У многих игроков, да и в принципе у людей, на первом плане стоит достаток и доход семьи. Ни в коем случае не осуждаю его. Если есть возможность заработать больше, то нужно это делать. Повторю, что Миша принёс пользу нашей команде. Могу сказать в его адрес только слова благодарности. Условия перехода разглашать не будем ни мы, ни игрок.

- Анджело Качавенда. Вчера этот игрок был представлен общественности. Расскажите подробнее, как выбор пал на него?

- Обратили на него внимание и ещё на одного игрока из Сербии, который даже моложе Качавенды. Это произошло по совету одного футбольного специалиста, фамилию называть я не буду. Мы наблюдали за ним по играм в сербском чемпионате Ю-19 и думаю, что не ошиблись. Сложно дать оценку на данный момент, что получится из этого футболиста, так как он ещё очень молод, но надеюсь, что вырастет в хорошего игрока. Знаем, что за ним наблюдали зарубежные клубы, но посоветовавшись с родителями, он принял решение приехать к нам. Вместе с «Зарёй» отправится на сборы в Турцию.

Надеемся, и другой футболист, за которым мы наблюдаем, тоже окажется у нас. Это наша стратегия на ближайшее будущее. Сегодня нам очень сложно конкурировать по приглашению молодых украинских футболистов с такими клубами, как «Динамо» и «Шахтёр». Между ними идёт соревнование. Как только появится хороший футболист, скауты этих клубов начинают охоту за ним, предлагая условия, которые мы предложить не можем. Такие реалии нашего украинского футбола. Мы смотрим и наших украинских футболистов. Стоим в очереди не первыми, не вторыми, а может даже и не третьими. Потому что третьей стоит местная команда. Отбор ведётся поначалу самыми финансово сильными футбольными клубами Украины. Поэтому обращаем внимание на футболистов из-за границы. Это, например, Бонавентуре, который, несмотря на критику, может стать хорошим футболистом путём работы с ним в плане психологии, учитывая его способности и задатки.

- Переходим к Григорию Ярмашу. Юрий Вернидуб упомянул о продлении контракта с игроком. Наверное у вас был разговор с президентом и тренерским штабом относительно Григория и какова его дальнейшая судьба?

- С Григорием мы продлим контракт ещё на полгода. Надеюсь, что за это время он получит начальную тренерскую лицензию и дальше будет работать у нас в команде. Футбольная тенденция сейчас такова, что во многих клубах по группе игроков в каждой позиции есть тренер. Учитывая ментальность Григория Ярмаша и то, каким авторитетом он пользуется в команде, причём, не только у футболистов, но и тренеров, думаю, что Григорий сможет оказать помощь в будущем и главному тренеру, и клубу в подготовке игроков.

Зимой у нас не получилось по срокам отправить на стажировку Юрия Вернидуба. Он поехал бы не один. С ним однозначно отправился бы Александр Грицай. Думаю, что летом поездка состоится. Сейчас мы ведём переговоры с «Ливерпулем». Они готовы летом принять наших тренеров. Скорее всего, отправятся туда три человека. По кандидатурам определимся позднее. Но моё мнение, что в другие клубы посылать учиться нужно не только тренеров, но и представителей менеджмента, чтобы увидеть, как работают клубы за границей. Ведь та организационная работа персонала, которую не видно снаружи, тоже должна быть улучшена. Мы отстаём в этом плане. Выглядеть в организационной работе так, как лучшие европейские клубы сейчас для нас недостижимо, но хотя бы для того, чтобы получать меньше поправок от УЕФА процентов на 50%, нужно очень много учиться, начиная от любого сотрудника клуба, от генерального директора и ниже. Знаю финансовые возможности нашего футбола и клуба. Разве что только в «Шахтёре» менеджмент работает на уровне лучших европейских клубов, но там совершенно другие финансовые возможности, которых мы достигнуть не можем. Но попытаться стоит.

- В это межсезонье нашим защитником Эдуардом Соболем очень активно интересовался турецкий «Бешикташ». Об этом сообщали, как украинские, так и турецкие СМИ. Могли ли бы вы подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Всё это СМИ. Попросил бы не относиться с таким безапелляционным доверием к тому, что пишут в прессе. В наш клуб никто не обращался. Владелец трансферных прав на Эдуарда Соболя – «Шахтёр». И он тоже к нам не обращался. Если по Александру Караваеву были переговоры между «Шахтёром» и нами, то по Соболю этого не было. И сам Эдуард понимал, что ещё не время. Четыре матча за сборную и те матчи, которые он провёл в составе «Зари», для такого молодого футболиста ещё не являются вершиной карьеры. Ему нужно утвердиться в «Заре», завоевать стабильное место в сборной. За границей он ещё успеет поиграть. Главное – продолжать работать.

- Сильно ли, на ваш взгляд, скажется на команде потеря Александра Караваева и Михаила Сивакова?

- Безусловно, Александр Караваев и Михаил Сиваков были для нас ключевыми игроками. Осуждать я никого не буду. Мы не препятствуем игрокам, если у них есть хорошие предложения. Над той зарплатой, которую предложили Саше Караваеву в «Фенербахче», он, считаю, даже не раздумывал. Она действительно очень высокая. А если турецкая команда выйдет в Лигу Чемпионов, то заработная плата увеличивается чуть ли не в два раза. Это огромные деньги. У Саши есть хорошая черта. Он очень трудолюбив. Не тщеславен. Знает, чего хочет, и добьётся этого.

Михаил Сиваков тоже серьёзная потеря. Думаю, мы найдём футболиста на его позицию. Хуже или лучше он будет, пока сказать не могу. На нас была большая волна критики, когда мы приглашали Сивакова. Но на протяжении многих лет мы доказали, что в клубе работают неплохие специалисты. Да, каждые полгода игроки уходят, но мы берём новых и результат игры команды улучшается. В силу наших финансовых возможностей будем и дальше работать в этом направлении. Где-то предел наступит, но не будет зависеть от того, насколько хорошо или плохо работает клуб и его структуры, а будет зависеть только от наших финансовых возможностей.

- На данный момент у команды – втягивающий сбор в Запорожье. Скоро нам предстоят два сбора в Турции. Но если по программе подготовки и датам всё понятно, но вот с какими соперниками мы сыграем товарищеские матчи?

- Среди соперников у нас серьёзные клубы. Они, в большинстве, лидеры своих стран. Будут и более слабые соперники. Наша работа в организации этих игр сводится к тому, чтобы оппоненты были разноплановыми. Можно назвать это не товарищеским и не тренировочным матчем, а совместной тренировкой, которая заканчивается двухсторонней встречей. Ведь много пунктов регламента не выполняются. К примеру, количество замен, обратных замен и так далее. Да, в конце второго сбора, где тренер уже будет определять стартовый состав, соперники там будут слабее. Полный список огласим вам немного позже.

- В прессе много информации о переходе к нам полузащитника «Динамо» Сергея Мякушко. Можете ли поделиться нашими планами относительно этого игрока?

- Да, ведём переговоры об аренде полузащитника «Динамо» Сергея Мякушко. Начались они не вчера. Первая моя встреча по этому вопросу состоялась ещё осенью. Парню 23 года. Это очень способный футболист. Мы вели и ведём переговоры о том, чтобы он перешёл к нам в аренду, но имеем разногласия по срокам этой самой аренды. Наша принципиальная позиция – один год. Иначе нет смысла брать игрока. Нам предлагают лишь полгода. Сейчас мы наиграем его, он засветится, а через полгода у нас его заберут. Что касается Мякушко, то, повторюсь, переговоры ведутся. Сегодня-завтра они закончатся, и мы определимся окончательно.

Наша задача – попасть в Лигу Европы и удачно там выступить. Мы боремся за самые высокие места. Не называем, какое это будет место конкретно, но цели у нас максимальные. Нравится это кому-то или нет. Понятно, что если мы выйдем в групповой этап, то хотели бы показать лучший результат, чем в прошедшем году. Хотя бы по набранным очкам. Не говоря уже о занятом в группе месте. Несмотря на то, что мне очень понравился жребий этого розыгрыша Лиги Европы, надеюсь, что в этом году, если мы попадём в Еврокубки, жребий будет к нам более благосклонным.

- На сборы с командой скорее всего отправятся два игрока Ю-19: Егор Шалфеев и Владислав Сандрак-Винницкий. Можете ли сказать, что наши молодёжные команды отошли от той «тряски по ставкам», которая затронула нас некоторое время назад и сейчас наоборот прогрессируют?

- На сборы с первой командой едут те, кто по мнению нашего тренера, на сегодня более перспективные. Это, как вы уже отметили, Егор Шалфеев и Владислав Сандрак-Винницкий. Авансы им ещё раздавать рано. К слову, едет с основой ещё и Михаил Шершень, который проводил игры за Ю-21. Очень бы мне хотелось, и я постоянно об этом говорю с Юрием Вернидубом, что нужно поработать с этим парнем. Михаил Шершень находится в команде достаточно долго. Да, что-то может не получаться, но нужно работать и помочь стать ему увереннее. Игровая школа у него не хуже, чем у других. Берём его на сборы, особенно учитывая дефицит центральных защитников. Юрий Николаевич показал за эти годы, что ему интересно открывать новые таланты. Хотелось, чтобы этот интерес у него оставался и дальше. Буду настаивать, чтобы Шершень поехал и на первый, и на второй сбор. И чтобы его привлекали к тренировкам основной команды. Из той массы центральных защитников, которые есть в Украине на сегодня, он не растерялся бы даже на уровне Премьер-лиги. Ему нужно только приобрести уверенность, дать шанс. Всё будет зависеть от него.

- Мы видели информацию со стороны нескольких клубов к Рафаэлю Форстеру…

- Да, такой интерес со стороны нескольких клубов был. Но конкретных предложений так и не поступило. Всё осталось лишь на уровне заинтересованности и звонков.

А вот по Паулиньо было предложение от одного из французских клубов, но оно нас не устроило, ведь было просто смешным.

- Есть ли в трансферном прицеле клуба ещё какие-либо игроки? Кто-то может ещё покинуть команду?

- Думаю, что на просмотр к нам приедут несколько центральных защитников. Это иностранцы. Будет у нас ещё два украинца. Один молодой, второй более опытный и провёл не один десяток матчей в Премьер-лиге. Надеемся, проведём переговоры успешно. Хотелось бы, чтобы хотя бы один из них приехал к нам на первый сбор. То же самое касается и иностранцев. Один защитник должен приехать сюда в Запорожье для прохождения медосмотра. Кроме этого, по двум центральным защитникам мы ещё изучаем информацию. Это – так же иностранцы.

Возникал вопрос по Юрию Коломойцу. С ним общался Юрий Вернидуб. Это футболист, который выстрелил в одном сезоне. Дефицит нападающих существует во всём мире. Я не думаю, что зарплата, которую он будет получать в Венгрии, её не сравнить с той, которую предложили в «Заре». Да, и расходы будут гораздо больше в той же, условно, Венгрии. Насколько я знаю со слов Юрия Николаевича, Коломоец хотел перейти к нам, но не сложилось.

Точно так же мы рассматривали украинского центрального защитника, но он запросил такие деньги, что я не уверен, наиграл ли он вообще на них. Когда мы подписываем контракт, всегда предусматриваем рост зарплаты. На сегодня она была бы не меньше, чем в его предыдущем клубе. Попадаешь в число 18-ти футболистов – она сразу же увеличится. В своём клубе ты пять месяцев не получал зарплату, а у нас все новые игроки получают деньги вовремя. Да, перед некоторыми нашими «ветеранами» у нас есть задолженности, но мы потихоньку пытаемся эти задолженности гасить. И погасим. Рассчитались почти со всеми иностранцами, стараемся каждый месяц погашать задолженности перед нашими футболистами. И будем продолжать это делать. Мне бы тоже хотелось бы сделать это как можно скорее. Всё отдать. И тогда я бы говорил с ними совсем иначе. А сейчас я говорю с ними не так, как должен это делать.

По Оресту Кузыку. Да, к нам приходили. Но те требования, которые выдвинули, нам не подходят. Футболист должен зарабатывать деньги. Если поставить большую сумму сразу же, то он просто перестанет играть. Все деньги зарабатываются на футбольном поле. Зарплаты у нас немаленькие, если сравнивать с другими клубами и не учитывать «Шахтёр» и «Динамо». Но когда меня спрашивают, а будет ли премия за забитый мяч? Тогда отвечу: должно быть тогда наказание за не забитый. Есть зарплата, за которую ты обязан играть хорошо. Остальные вопросы готовы обсуждать.

- На фоне многих клубов Премьер-лиги, которых сейчас лихорадит финансово, «Заря» показывает определённую стабильность. Можете ли сейчас очертить наши финансовые перспективы? Насколько сложно жить, когда основополагающие предприятия нашего президента нашего клуба в зоне проведения АТО?

- Не могу сказать, что мы достигли финансовой стабильности. Думаю, ни один клуб в Украине не может сказать, что у него финансовая стабильность. Экономическая ситуация во всём мире очень нестабильная. Кризис на нашей стране сказывается ещё сильнее. Здесь идёт война.

Мы стремимся, чтобы финансовая стабильность была, но проблемы есть. Я не могу сказать, когда эти проблемы закончатся. Но живём, играем, полагаем, что будем играть и в следующем году. Боремся за призовые места, за Лигу Европы. Соответственно, смотрим вперёд. Но говорить о долгосрочном периоде я не могу. Чтобы строить клуб в том виде, котором он был, нужно понимать, где мы находимся и в каком статусе. На протяжении практически трёх лет мы то ли беженцы, то ли переселенцы. Этот статус, наверное, обижает клуб. Наверное, нужно думать о том, где мы будем находиться, в каком городе пребывать постоянно, думать о создании своей инфраструктуры, школы. Но для этого нужно решить, где, как и в каком статусе мы будем жить дальше. Какой-то год потерпеть ещё можно. Сейчас я не вижу перспективы возврата в Луганск. Война пока не идёт к концу. Какими бы не были заявления. Реальных шагов к миру пока я не вижу. Поэтому вопрос о статусе футбольного клуба рано или поздно встанет.

- Делаете ли вы ставку на Лигу Европы, ведь попадание в Зону Еврокубков не только престижно, но и финансово помогает клубу выжить?

- Естественно, та сумма денег, которую выплачивает УЕФА за попадание в групповой этап Лиги Европы для нашего клуба и условий, в которых мы находимся, – очень серьёзное финансовое вливание. Я это понял, когда мы получили эти деньги. На сегодня это значительная часть бюджета такого футбольного клуба, как «Заря». По примеру балканских стран мы видим, что они стремятся попасть в Еврокубки. За счёт этого и живут. Плюс, продажа трансферных прав на футболистов. Участники Еврокубков у них не меняются. «Динамо» Загреб, «Црвена Звезда», «Партизан». Получить за попадание в групповой этап, к примеру, Лиги Чемпионов – 12,5 миллионов – колоссальные деньги. Не говоря уже о премиальных за набор очков. Борьба ведётся не только за престиж. Есть ради чего бороться.

Других возможностей заработать, к сожалению, у клубов в Украине нет. Посещаемость крайне низкая. Цены на билеты бросовые. Я говорил и повторюсь, что «Манчестер Юнайтед», к примеру, за игру только с «Зарёй» получил около 5 миллионов фунтов. И это только за билеты. Плюс продажа сувенирной продукции и так далее.

Наши болельщики отождествляют себя с командой. Я уважаю их. Но когда хотя бы десятая часть бюджета футбольного клуба будет зависеть от болельщиков, то поверьте, все будут совершенно по-другому относиться. А просто прийти на стадион, как некоторые, похулиганить и принести клубу штрафные санкции – это может, кто угодно.

Я готов пойти на многие полезные предложения от болельщиков, но давайте делить затраты и доходы от ваших предложений. Но дальше пустой критики часто дело не доходит. По поводу видеотрансляций со сборов, к примеру. Чтобы действительно качественно это сделать, без зависаний и действительно в хорошем качестве, нужно около 20-ти тысяч долларов. Мы открыты для любого общения, но не для изрекания пустых звуков.

Кстати, когда мы играли с «Фенербахче» в Одессе, мы потратили на нашу рекламу, афиши и радио, значительную сумму. На матче было чуть больше 14-ти тысяч болельщиков. Когда играли с «Фейеноордом», давали рекламу только на радио. Пришло больше 17-ти тысяч. На матч с «Манчестер Юнайтед» на рекламу не было потрачено ни копейки и - был полный стадион. Пусть меня кто-то убедит в том, что я в этом плане что-то делаю неправильно. Кстати, меня спрашивали почему были пустые места на стадионе в игре с МЮ внизу фан-сектора англичан? Это была рекомендация УЕФА для того, чтобы не возникали какие-либо конфликтные ситуации.

- В одном из интервью вы упомянули, что больше не рассматриваете Одессу, как место для будущих Еврокубков…

- Если «Заря» завоюет право выступления в Еврокубках, то однозначно в Одессе играть не будем.

Эпопея с нашим участием в групповом этапе Лиги Европы обсуждалась длительное время. Нам не дали сыграть на «Олимпийском», что для меня тоже непонятно. Как «Динамо», частная организация, может запрещать играть на государственном стадионе? Но запретили. После этого мы изменили место проведения игр на Одессу.

А вот здесь вступили в игру меркантильные интересы руководства одесского «Черноморца». В этом интервью суммы называть не буду, но поверьте, стоимость услуг по организации матча была достаточно высокая и в два раза больше, чем на том же «Олимпийском» плюс солидный процент от продажи билетов. Ситуация была безвыходная. Был подписан договор в котором были оговорены все условия. Первое из них – качество поля. Все прекрасно видели качество поля, которое нам предоставили на игру с МЮ. Само проведение этой встречи стояло под вопросом. Погода была морозная, подогрев никто не включал. Все надеялись на авось. Перед этим мы уговорили МЮ тренироваться лишь на левой половине поля, потому что другая сторона – теневая. А когда увидели поле перед игрой… Просто из-за банальной скупости, я так это понимаю, подогрев включён не был. В итоге, в 15.00 в день игры состоялась специальная инспекция, когда судьи, делегат и представители клубов принимали решение проводить матч или нет. Проведение игры стояло под угрозой. Под угрозой оказался имидж «Зари», Одессы и всей Украины. Большое спасибо представителям УЕФА, которые разрешили нам играть.

А теперь самое интересное. Во-первых, было условие, что «Черноморец» получает, кроме платы за услуги по организации матча, процент от продажи билетов. Солидный процент. Они-то своё забрали, но нашу часть не возвращают. То есть, те деньги, которые мы законно заработали от продажи билетов за игру «Заря» - «Манчестер Юнайтед», они поступили в ФК «Черноморец» и, согласно договору, эти деньги необходимо было перечислить нашему клубу, но на счёт они так и не поступили. Сейчас мы готовим иск в суд.

Теперь о порядке во время матча. Судя по тому ответу, который нам написали, я понял следующее. На поле прилетел инопланетный корабль, который не отследили наши службы ПВО, завис над стадионом, оттуда выпрыгнул инопланетянин и выбежал на поле к Златану Ибрагимовичу. Мы точно не будем играть в Одессе.

Слова благодарности я могу сказать полиции Одессы. Она очень серьёзно отнеслась к матчу после инцидентов, которые произошли с болельщикам ранее. Такого толкового взаимодействия с полицией я не видел нигде. Всё, что они могли сделать по Законам Украины, они осуществили.

Отдельно спасибо болельщикам за поддержку.

Но не тем, которые совершали правонарушения. Нашлось несколько неадекватов. Болельщиками я их назвать не могу. Это типичные хулиганы.

Во-вторых, безопасность. Когда мы подписывали договор, то указали, что все требования УЕФА по безопасности ФК «Черноморец» обязуется выполнить. Мы за это заплатили деньги. Они нанимали службу безопасности, торговали билетами. Мы думали, что это будет сделано качественно. Но в итоге получили выбегания на стадион в игровую зону, петарды и так далее.

- В 2017-м году «Заря» продолжает плодотворное сотрудничество с компанией «Фортуна Live»…

- Мы готовы сотрудничать со всеми коммерческими структурами, которые хотят этого и готовы платить за это деньги. Я благодарю компанию «Фортуна Live» за поддержку и рад нашему продолжающемуся сотрудничеству. Те предложения, которые «Фортуна Live» нам выразила мы готовы выполнять и полностью поддерживаем.

Источник — ФК Заря

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