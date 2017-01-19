Динамо работает над завершением атак

© ФК Динамо Киев

В среду погода на юго-восточном побережье Испании резко изменилась.

Некоторым командам, которые также проводят сборы на Пиренеях, даже довелось внести коррективы в свои тренировочные планы, в частности в районе Мурсии и Аликанте выпал снег. Однако на крайнем юге Испании, в Марбелье, где базируется киевское «Динамо», климатические изменения сегодня носили более мягкий характер – температура воздуха снизилась до 5-6°C, в течении дня изредка моросил мелкий дождь, однако такие условия вполне комфортны для активной работы на футбольном поле.

Работа действительно была насыщенной, как во время утреннего, так и во время вечернего занятия. В целом обе тренировки можно назвать игровыми, при этом упражнения, предложенные тренерским штабом своим подопечным утром и вечером, отличались.

Как мы уже сообщали ранее, утреннее началось очень увлекательной и пока непривычной игрой один в один, при которой нападающему нужно было обхитрить и переиграть защитника и вратаря.

Следующее упражнение было также ориентировано на завершение атак, однако для его выполнения игроки уже переместились на большое поле, отрабатывая быстрые контрвыпады.

Вечером на полях Футбольного центра Марбельи стало еще прохладнее, но только не нашим футболистам. Помогла им в этом очень интенсивная разминка, которая включала в себя так называемую игру в квача или салки.

Как следует разогревшись, подопечные Сергея Реброва приступили к основной работе – отработке тактических элементов и комбинационной игры. При этом вновь было задействовано все поле.

Завершилось занятие двухсторонкой в полных составах – 11 на 11. При этом игроки менялись, а незадействованные в основном упражнении отрабатывали комбинации и завершение атак на соседнем маленьком поле под руководством Сергея Федорова.

И даже после таких насыщенных, энергозатратных тренировок ребята не горели желанием поскорее уезжать из Футбольного центра в отель и отдыхать. После утренней тренировки Сергей Рыбалка и Евгений Хачериди сыграли партию в теннис-бол, а после вечерней к ним присоединились Денис Гармаш и Андрей Ярмоленко, и уже вместе они посоревновались в удержании мяча воздухе при перепасовке.

В четверг в программе работы киевского «Динамо» на сборе значится только один выезд в Футбольный центр. После обеда футболисты получат свободное время, а вечером их ждет теоретическое занятие.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.