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Николай ЛАПКО: «Селезнев ушел из-за скандала»

Экс-футболист «Карпат» - об уходе Евгения Селезнева из «Шахтера»

  • 19.01.2017 07:21
  • 1220 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев
Екс-футболіст «Карпат» і «Волині» розповів про ситуацію з нападниками у «Шахтарі».
 
«Щоб швидко стати своїм в «Шахтарі», Бланко-Лещуку необхідно багато забивати. Тобто робити те, що він вміє і для чого його взяли в цю команду. Ви згадайте ситуацію Селезньова. Серйозний гравець з ім'ям, бомбардир, але певний період не забивав. Його посадили на лавку. На тренуванні він зірвався, поскандалив, і Фонсека відправив його далеко від основного складу. Там такі не потрібні. Потім Селезньов намагався пояснити Фонсеці, що у нього такий важкий характер, але це вже було нікому не цікаво. Потяг пішов», - сказав Лапко.
 

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    rulesfkp
      rulesfkp, 19.01.2017 07:41
    -1
    А нафига брал мусар из пердо????
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