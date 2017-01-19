Николай ЛАПКО: «Селезнев ушел из-за скандала»

© ФК Шахтер Донецк. Евгений Селезнев

Екс-футболіст «Карпат» і «Волині» розповів про ситуацію з нападниками у «Шахтарі».

«Щоб швидко стати своїм в «Шахтарі», Бланко-Лещуку необхідно багато забивати. Тобто робити те, що він вміє і для чого його взяли в цю команду. Ви згадайте ситуацію Селезньова. Серйозний гравець з ім'ям, бомбардир, але певний період не забивав. Його посадили на лавку. На тренуванні він зірвався, поскандалив, і Фонсека відправив його далеко від основного складу. Там такі не потрібні. Потім Селезньов намагався пояснити Фонсеці, що у нього такий важкий характер, але це вже було нікому не цікаво. Потяг пішов», - сказав Лапко.

Источник — ПлюсСпорт

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