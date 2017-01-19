Лацио проходит Дженоа в Кубке Италии

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ПРИЙОВИЧ: ПАОК в финансовом плане не сильнее Динамо и Шахтера 08:25 — Артем Ильичев Этот персонаж довольно прилично повозил Зорьку в квалификации ЛЕ. То,что он не указал кто конкрет...

Депай переходит в Лион 08:11 — Артем Ильичев Ждём обратки-Ляказетт видимо на чемоданах))) Арсен Венгерофф и Федорофф раскошелится?

Мадридский Реал дома уступает Сельте в Кубке Испании 08:01 — Vitalik Shevchenko У матчі відповідь Рамос зможе взнати скількиЯєць має тренер Сельти. 07:34 — taraniv В ответном матче Реал сотрет их в порошок. 07:32 — kot-7 Как не говорил Зидан что поражение от Севильи не выбьет нас из седла,всё таки не вышло.Ни прессин...