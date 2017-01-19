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Лацио проходит Дженоа в Кубке Италии

Генуэзский клуб не смог удержать волевую ничью

  • 19.01.2017 07:16
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«Лацио» — «Дженоа» - 4:2
Голы: Джорджевич, 20, Худт, 31, Милинкович-Савич, 70, Иммобиле, 75 — Пинилья, 40, Пандев, 45.
На 27-й минуте Фелипе Андерсон не реализовал пенальти (вратарь).
«Лацио»: Стракоша — Патрик, Уоллас, Худт, Лукаку — Пароло (Мурджа, 79), Билья, Лулич — Ломбарди (Милинкович-Савич, 56), Джорджевич (Иммобиле, 56), Ф. Андерсон.
«Дженоа»: Ламанна — Муньос, Бурдиссо, Орбан (Джентилетти, 73) — Лазович, Ригони (Нтчам, 85), Кофи, Лаксальт — Окампос (Нинкович, 66), Пинилья, Пандев.
Предупреждения: Патрик, Лулич, Джентилетти — Ригони, Пандев.
 
 
«Сассуоло» – «Чезена» - 1:2
Голы: Пеллегрини, 4 – Чиано, 81, с пенальти, Лариби, 84.
«Сассуоло»: Пеголо — Аджапонг, Антеи, Ачерби — Дель Орко — Пеллегрини (Маццителли, 84), Сенси, Дункан — Рагуза, Йеммелло (Дефрель, 68), Политано (Риччи, 76).
«Чезена»: Агацци — Риджони, Лиджи, Пертичоне — Бальцано, Чинелли (Скьявоне, 73), Риджоне, Витале (Гарритано, 59), Лариби — Чиано, Алехандро Родригес (Коччо, 58).
Предупреждения: Дель Орко, Антеи – Лиджи, Пертичоне, Коччо.
 

Источник — Sport.ua

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