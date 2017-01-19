Зинедин Зидан оставил на лавке запасных Карима Бензема и Альваро Морату, предпочтя им в стартовом составе Лукаса Васкеса и Марко Асенсио. Но в остальном тренер полагался на лучших исполнителей. «Сельта» вышла в оптимальном сочетании игроков.

Начали команды очень спокойно. За весь первый тайм на двоих они не создали ни одного верного шанса, хотя предпосылки были, когда Роналду пробивал после паса от Рамоса с убойной позиции, но не сумел толком попасть по мячу. «Сельта» раз выбежала в очень неплохую контратаку, но Аспас не сумел сыграть точно на Васса, когда тому оставалось лишь не промахнуться с нескольких метров. Стандарты приводили лишь к напряжению у ворот «Сельты», прямой угрозы не несли.

В дебюте второго тайма травму получил Марко Асенсио, и его заменил Альваро Мората. «Реал», казалось, вот-вот прижмет соперника как следует, но кроме привычного давления, попыток ударов и стандартов, «сливочные» ничего придумать не могли. А «Сельта» выстрелила. Данило потерял позицию, и Бонгонда получил карт-бланш на левом фланге атаки. Он оценил ситуацию и прострелил на Васса, но Марсело мяч перехватил. Отскочил он к Аспасу, которому забить уже никто не мог помешать.

«Реал» включил скорость и достаточно быстро отыгрался. «Сливочные» обложили навесами чужую штрафную площадь, мяч после одного из них отскочил к Марсело, который слету в касание бахнул в ворота. Рикошет от Ронкальи, и мяч в сетке. Было ощущение, что «Реал» на этом не остановится, но «Сельта» тут же забила еще. В центре обороны Мадрида возник чудовищный коридор, в который неожиданно ворвался левый защитник Кастро, получил пас от Аспаса и переиграл один в один Касилью. Зидан бросил в бой Бензема, который сразу же должен был сравнивать счет, но не попал в ворота с нескольких метров.

1:2 - Реал проигрывает во втором матче подряд именно с этим счетом, хотя до этого на протяжении сорока игр не уступал. Через неделю мадридцам необходимо будет отыгрываться в Виго.

«Реал Мадрид» - «Сельта» - 1:2

Марсело, 69 - Яго Аспас, 64, Хонни Кастро, 70

«Реал Мадрид»: Кико Касилья, Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Каземиро, Лука Модрич, Лукас Васкес (Матео Ковачич, '71), Тони Крооc, Марко Асенсио (Альваро Мората, '53), Данило Да Сильва (Карим Бензема, '80), Криштиану Роналду

«Сельта»: Серхио Альварес Конде, Густаво-Даниэль Кабрал, Яго Аспас (Серхи Гомес, '82), Уго Мальо, Факундо Ронкалья, Хонни Кастро, Марсело Диас, Неманья Радойя, Педро-Пабло Эрнандес, Тео Бонгонда (Пионе Систо, '87), Даниэль Васс (Джон Гвидетти, '89)

Серхио Рамос, 6. - Марсело Диас, 42. Педро-Пабло Эрнандес, 45.

Автор — Антон Светличный, Sport.ua

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