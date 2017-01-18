КАН-2017. Камерун вырывает победу у Гвинеи-Бисау

Камерун - Гвинея-Бисау 2:1
Голы: Сиани, 61, Нгаду-Нгаджи, 79 — Пикети, 13.
Камерун: Ондоа — Ойонго, Тейку, Фаи, Нгаду-Нгаджи — Нжие (Экамби, 46), Сиани, Бассогог, Манджек (Нкулу, 62) — Абубакар (Тамбе, 63), Муканджо.
Гвинея-Бисау: Мендеш — Мамаду, Соареш, Дабо, Руднилсон Силва — Пикети (Идрисса Камара, 50), Мендеш — Наниссио, Сильва (Сами, 66), Джуниор — Менди (Абель Камара, 81).
Предупреждения: Манджек — Соареш.
Источник — Sport.ua
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