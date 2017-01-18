КАН-2017. Камерун вырывает победу у Гвинеи-Бисау

лучший футболист мира так и не дождался пеналя)))

Главное чтобы Фонсекавцы не приняли близко к сердцу,а вышли и достойно уничтожили противника..

Чем думали те ребята , которые радовались жеребьевке

Имидж и раскрученность Реала,даёт какой-то испуг соперникам,которые выходя на поле,уже на изжоге ...

Так всегда бывает, когда играют в футбол а не в цирк.

они и от Барселоны выиграли 4-3, правда дома

оце команда! Продути Вільяреалу 5-0, Севільї 3-0, а в Реала виграти 2:1, ще й на виїзді...